Davos, wo sich der Kapitalismus arrangieren will

Die Weltwirtschaft ist stabil, Klimaschützer sind omnipräsent, Trump auch.

„Stopp Globalization“ und „We have only one world“ haben Aktivisten – wohl lokale – am Rand der Straße metergroß in die dicke Schneedecke gefräst: Das erste wird wohl ein frommer Wunsch bleiben. Das zweite würde selbst Donald Trump unterschreiben, der die Schnee-Botschaft vielleicht von seiner Helikopter-Armada aus sehen wird, mit der er heute, Dienstag, zum zweiten Mal in seiner Amtszeit zum Weltwirtschaftsforum nach Davos kommt. Es wird wieder ein spektakulärer Auftritt. Beim letzten Mal vor zwei Jahren fachte er den Handelskrieg mit China und dem kleinen Europa an und forderte die handzahmen Wirtschaftsspitzen der Welt ungeniert auf, ihr Geld gefälligst in den USA zu investieren.

Es hat zum Teil funktioniert. Die US-Wirtschaft steht gut da, der Handelskrieg war kurz, nicht so heftig, aber hilfreich für Trump. Mit China einigte er sich. Kein Wunder, dass Trump das Davoser Winterwonderland liebt.