Regisseur Urs Egger verstorben

Urs Egger wurde 1955 in Bern geboren. Nach Angaben von swissfilms.ch arbeitete er zunächst als Filmkorrespondent in Los Angeles, unter anderem für die "Neue Zürcher Zeitung".

1976/1977 war er in der Regieklasse am American Film Institute am Center for Advanced Film Studies in Los Angeles. Seit 1994 lebte er in Berlin.