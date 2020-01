Flughafen Wien spürt weit und breit nichts von Flugscham

Das Vorjahr brachte 17 Prozent Passagierwachstum, heuer wird ein weiterer Anstieg um drei bis fünf Prozent erwartet. Der höhere Gewinn ermöglicht eine deutliche Anhebung der Dividende.

Von Flugscham mag in Medien die Rede sein während Greta Thunberg öffentlichkeitswirksam mit der Jacht über den Atlantik segelt. In der realen Welt des Flughafens Wien ist von so einer Tendenz nichts zu spüren. Im Vorjahr frequentierten 31,7 Millionen Menschen den Wiener Flughafen, 17,1 Prozent mehr als 2018. Heuer soll ein weiterer Anstieg um 3 bis 5 Prozent folgen.

Die Zahl der Starts- und Landungen legte im Vorjahr um gut 10 Prozent auf 266.800 zu - damit wurde der Rekord von 2008, vor der Finanzkrise, wieder erreicht. Einziges Problem des Flughafens sind in der Spitzenzeit knapp werdende Start- und Landemöglichkeiten, also Slots. Das werde ab Sommer 2020 wohl "nur noch ein sehr gebremstes Wachstum" ermöglichen, warben die Flughafen-Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner schon einmal für die genehmigte aber immer noch umstrittene dritte Piste. Die endgültige Entscheidung über den Bau der Piste werde in zwei bis drei Jahren nach betriebswirtschaftlichen Kriterien fallen, wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind. Die Politik könne da aber nicht mehr hineinreden, da das Großprojekt "unanfechtbar und endgültig genehmigt" sei, und für den Bau keine Steuermittel nötig seien, so Ofner. Man werde aber nicht den Fehler wie in Berlin machen, wegen kurzfristigen Schwankungen bei der Nachfrage die Investitionen umzuplanen. Frühestens 2030 kann die dritte Piste in Betrieb gehen.

Eine dritte Piste hätte auch ökologische Vorteile, etwa weil es weniger Stau in der Luft gäbe und damit weniger Kerosinverbrauch. Auch die Lärmbelastung in Wien würde sinken, sagte Ofner. An einen Rückgang von Flügen glaubt der Flughafen-Vorstand nicht. Wenn man die Branche ökologischer machen wolle, sollte man den gemeinsamen Luftraum über Europa verbessern (single sky) - weniger Stau in der Luft könnte 10 bis 15 Prozent des Flugbenzins Kerosin sparen. Auch könnte jeder einzelne den eigenen CO2-Verbrauch beim Flug kompensieren - das werde aber nur "sehr, sehr selten" genutzt, bedauert Ofner. Der Flughafen Wien will seinen Betrieb bis 2030 CO2-neutral gestalten.

KöSt-Senkung bringt Millionen

Auch die von der Regierung angekündigte Erhöhung der Ticketsteuer wird den Flughafen nicht bremsen, da negative Effekte daraus von anderen Maßnahmen der neuen Regierung "überkompensiert" würden, hält der Flughafen-Vorstand fest. Dazu gehören die Senkung der Körperschaftssteuer, der Ausbau der Bahn Richtung Bratislava und der einheitliche Europäische Luftraum. Alleine die KöSt-Senkung wird den Flughafen-Gewinn um 8 bis 10 Millionen Euro erhöhen, rechnete Ofner vor.

Der Wegfall des damals zweitgrößten Kunden Air Berlin erwies sich im Nachhinein als Segen für den Flughafen. Denn dadurch haben einige Billigflieger Wien als Standort für sich entdeckt. Das hat Wien nun zu einem der 20 größten Flughäfen Europas werden lassen. Da aber im harten Wettbewerb praktisch alle Airlines Verluste oder nur sehr schmale Gewinne einfliegen, sollten sich die Passagiere heuer oder 2021 auf "Konsolidierungen" einzelner Strecken oder des gesamten Marktes einstellen, sagt Jäger. "Es ist nur die Frage, wann und wie heftig die Marktbereinigung ausfallen wird". Das heißt im Klartext, es müsse eine Steigerung der Ticketpreise geben. Das könnte das Wachstum in Wien wieder dämpfen. Aber selbst wenn es 2021 kein Passagierwachstum in Wien geben sollte, wäre das für den Flughafen "keine Katastrophe", so Jäger.

Dividende wird erhöht

Dass der Flughafen Wien die Passagierzahlen gesteigert hat, wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus. Der Gewinn werde jedenfalls 2019 wie geplant über 170 Millionen Euro betragen und 2020 auf über 180 Millionen Euro steigen. Die Dividende für 2019 werde "deutlich über einem Euro" liegen, kündigte Vorstand Ofner an.

Die höhere Dividende liegt einerseits am höheren Gewinn, andererseits an der Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 60 Prozent, erläuterte Ofner. Für 2018 hatte es 89 Cent Dividende gegeben, 2011 waren es noch 25 Cent. Da über eine Mitarbeiterstiftung 10 Prozent der Dividende an die Mitarbeiter gehen, können sich diese auf "etwas mehr als ein Bruttogehalt" zusätzlich freuen. Größter Aktionär des Flughafens ist der australische Pensionsfonds IFM, der knapp 40 Prozent hält, Wien und Niederösterreich sind mit jeweils 20 Prozent beteiligt.

Größte Airline in Wien ist die AUA mit 13,7 Millionen assagieren (43,2 Prozent), die ganze Lufthansa-Gruppe befördert 17,3 Millionen Passagiere (54,7 Prozent). Lauda ist mit 2,66 Millionen Passagieren (8,4 Prozent) Nummer zwei, dahinter folgen Eurowings, Wizz Air und easyjet. Die Low-Cost-Carrier zusammen haben 31 Prozent Marktanteil. Trotz massiven Anstiegs liege Wien damit aber immer noch unter dem EU-Schnitt von 41 Prozent Low-Cost-Anteil.

Auch den beiden Tochter-Flughäfen Malta und Kosice ging es 2019 sehr gut. Malta kam nach einer Steigerung um 7,4 Prozent auf 7,3 Millionen Passagiere. Das ostslowakische Kosice mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 555.000 Fluggäste. Wichtigste Destination von Kosice aus war hinter London Wien, denn nach der Einstellung des Flugs Kosice-Bratislava würden viele Passagiere nach Wien fliegen und von dort in ihre nur 50 km entfernte eigene Hauptstadt Bratislava weiterfahren. Die ganze Flughafen-Wien-Gruppe kam im Vorjahr auf einen Zuwachs um 15 Prozent und damit 39,5 Millionen Passagiere.

Die Investitionen am Flughafen laufen nach Plan und ohne Veränderungen, sagte Ofner. "In den nächsten Tagen" werde der Airport Details zum neuen Hotel unter einer Marke der Accor-Gruppe mit 350 Zimmern bekanntgeben. Die Gastronomie am Flughafen werde neu ausgeschrieben, Ziel sei ab 2023 "eine deutlich wienerischere Note" beim Speisenangebot. Auch will der Flughafen die Stromproduktion aus Sonnenenergie von derzeit 3 Millionen Kilowattstunden auf 30 Millionen KWh verzehnfachen.

(APA)