Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Der Auftakt des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos wurde zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. „Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und ihre Vorhersagen der Apokalypse zurückweisen“, attackierte Trump die Klimaaktivisten. „Unser Haus brennt noch immer. Eure Untätigkeit heizt die Flammen stündlich an“, konterte kurz darauf Thunberg.

Zumindest von WEF-Veranstalter Klaus Schwab erhielt Thunberg Unterstützung. Sie müsse gehört werden, betonte Schwab. „Wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen.“

Was Sie heute noch wissen sollten

Amtsenthebungsverfahren beginnt: Der Hauptakteur Donald Trump weilt zwar noch in der Schweiz, dennoch läuft in den USA das Impeachment-Verfahren gegen ihn an. Mehr dazu [premium]

Casinos statt Ibiza: SPÖ und Neos bringen vorerst nicht alle vorgesehenen U-Ausschuss-Themen durch. Der Verfassungsgerichtshof soll per Schnellverfahren über den Untersuchungsgegenstand entscheiden. Die erste Ausschusssitzung ist für Anfang März angepeilt. Mehr dazu

ÖVP konservativer als die Kirche: Susanne Wiesinger hat mit ihrem neuen Buch eine Diskussion über Österreichs Schulsystem ausgelöst. Vorarlbergs Grüne üben in diesem Zusammenhang Kritik an der ÖVP. Mehr dazu

Marcel Hirschers Comeback mit 500 PS: Im Rahmen der „Audi driving experienc“ bewies Marcel Hirscher bei einem Kurzbesuch in Kitzbühel, dass er nichts an Tempo eingebüßt hat. Fährt er doch noch einmal den Ganslernhang hinunter - auf Ski? Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Essen mit - und ohne - Stil: Einen Burger elegant essen? Kaum möglich. Das weiß seit kurzem auch Werner Kogler. Duygu Özkan und Karin Schuh schreiben über die Symbolik bei Tisch – und warum wir es uns mit Besteck und Sitten schwer machen. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Das ist ein Anschlag auf das Burgenland." Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kritisiert die Idee von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), grenznahe Asylzentren einrichten zu wollen. Nehammer konkretisierte daraufhin: Man brauche keine neuen Asylzentren, sondern ''Schnellverfahren''.

>>> Mehr dazu

Worüber heute diskutiert wird

Brauchen wir Kopftuchverbote? Die Debatte über ein Kopftuchverbot an Schulen kocht wieder hoch. Während die einen einen Eingriff in die Religionsfreiheit und Diskriminierung sehen, sprechen andere von einem „Unterdrückungssymbol“. Diskutieren Sie mit!

Tipp für den Abend

Streaming-Tipp: Kultregisseur verhört auf Netflix einen sprechenden Affen, in einem 17 Minuten langen Kurzfilm. Zum Inhalt: "Weißt du etwas über Vögel, Jack?“ fragt der Kultregisseur den Affen im Kurzfilm "What Did Jack Do?“. Der Affe wird des Mordes verdächtigt. Mehr dazu

Was morgen passiert

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt am Mittwoch und Donnerstag in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am „Welt-Holocaust-Forum“ teil. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz (am 27. Jänner) soll das Forum eine Botschaft gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit aussenden.

Die türkis-grüne Koalition trifft sich zum Ministerrat. Die Minister müssen dafür zeitig aufstehen, denn die Regierungssitzung im Kanzleramt beginnt bereits um 8 Uhr. Grund dafür ist der Nationalrat, der anschließend um 9 Uhr mit seiner Plenarsitzung startet.

Das umstrittene Buch „Machtkampf im Ministerium“ von Susanne Wiesinger wird im Parlament behandelt. Die FPÖ will in der Aktuellen Stunde „totalitäre Tendenzen an Schulen und Universitäten“ thematisieren und auch die Neos wollen das Buch zum Thema machen.

Die Stadt Wien zieht Bilanz über die Entwicklung des Tourismus.

Bild des Tages

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg lauscht den Worten von US-Präsident Donald Trump bei dessen Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. (c) AFP (FABRICE COFFRINI)

>>> Mehr Bilder aus aller Welt