Ozzy Osbourne leidet an Parkinson

Der Sänger sagte in einem Fernsehinterview, dass er die Krankheit nicht mehr verstecken könne.

Rocksänger Ozzy Osbourne hat in einem TV-Interview verkündet, dass er an Parkinson leidet. In der TV-Show „Good Morning America“ sprach der 71-Jährige darüber, dass er seine Gesundheitsprobleme nicht länger verheimlichen könne und dass er zahlreiche Medikamente einnehme, um seine Nervenkrankheit zu bekämpfen. Begonnen habe alles, als er sich vergangenes Jahr bei einem Sturz verletzt hatte und operiert werden musste.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY — Good Morning America (@GMA) January 21, 2020

„Es ist Parkin 2, eine Form von Parkinson“, sagte seine Frau Sharon, nachdem dem Sänger die Stimme weggeblieben war. Das sei kein Todesurteil, aber es würde alle Nerven im Körper in Mitleidenschaft ziehen. Er sei „weit vom Totenbett entfernt“, meinte Ozzy - zuletzt waren derartige Gerüchte aufgetaucht -, aber er wolle seinen Zustand seinen Fans zuliebe offen kommunizieren. Zur Behandlung wird das Paar im April in die Schweiz fliegen, nachdem man in den USA sämtliche Möglichkeiten bereits ausgeschöpft habe.

Bereits verschobene Tour und neues Album

Der Ex-Black-Sabbath-Sänger hatte nach seiner Nackenverletzung bereits seine Europatour absagen müssen, in deren Rahmen er am 26. Februar in Wien auftreten hätte sollen. Als Ersatztermin wurde zunächst der 16. November genannt. Ob die bereits verschobene Tour nun stattfinden wird, ist noch nicht klar. Am 21. Februar wird jedenfalls ein neues Album erscheinen - „Ordinary Man“ enthält unter anderem Gastbeiträge von Elton John, Tom Morello und Guns 'n' Roses-Gitarrist Slash.

