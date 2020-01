Anna Gasser kehrt bei X-Games auf Wettkampfbühne zurück

Anna Gasser probte nach Platz zwei beim Big Air in Peking Mitte Dezember auf heimischem Boden neue Tricks.

Nach einer intensiven Trainingsphase kehrt Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser mit einem dichten Terminprogramm ins Wettkampfgeschehen zurück. Den Anfang machen diese Woche die X-Games in Aspen, wo sich die Kärntnerin im Big Air (Freitag 5.00 Uhr MEZ) und Slopestyle (Samstag 19 Uhr MEZ) mit der hochkarätigen Konkurrenz messen kann.

Gasser probte nach Platz zwei beim Big Air in Peking Mitte Dezember auf heimischem Boden neue Tricks. Am Lande-Airbag am Kreischberg war wie in Flachauwinkl der Blick nach vorne gerichtet. "Ich habe mich in den vergangenen Wochen bewusst auf das Training konzentriert und intensiv an neuen Tricks gearbeitet. Das ist natürlich auch schon im Hinblick auf die WM in der kommenden Saison und die Olympischen Spiele in zwei Jahren passiert, denn es dauert seine Zeit, bis neue Jumps so richtig sitzen", erklärte Gasser in einer ÖSV-Aussendung.

Ob die Millstätterin diese bereits in Colorado zeigt, ist offen. Wie Gasser ausführte, sei der Kicker in Aspen sehr groß gebaut. Sie werde im Training schauen, was möglich sei: "Ich werde sicher kein unnötiges Risiko eingehen." Bei den X-Games, der wichtigsten Snowboard-Serie, hat Gasser bisher fünf Medaillen geholt. Drei davon erstrahlten in Gold.

Nach Aspen stehen die Dew Tour in Copper Mountain (6. bis 9. Februar), die X-Games China in Chongli (21. bis 23. Februar), die US Open in Vail (26. bis 29. Februar) sowie die X-Games Norway in Hafjell (7. und 8. März) auf Gassers Kalender. Der Big-Air-Weltcup war Ende Dezember in Atlanta bereits ohne die Österreicherin zu Ende gegangen.

Bei den Snowboard-Freestylern warten im Slopestyle-Weltcup diese Woche die Bewerbe auf der Seiser Alm. Für Österreich geht Clemens Millauer in den Südtiroler Dolomiten ins Rennen. Der Oberösterreicher setzte sich das Finale als Ziel. 2017 und 2018 war Millauer auf der Seiser Alm Fünfter und Neunter.