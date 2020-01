Wort des Tages: Quasselbude

Wie eine Übersetzung den Tonfall einer Aussage in Davos verändert hat.

Das ist ein Arbeitstreffen, keine Quasselbude“: Das soll Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos, bei ebendiesem gesagt haben. Das las man am Dienstag in etlichen deutschsprachigen Nachrichtenforen – und fragte sich: Hat dieser doch eher trocken und sachlich wirkende Wirtschaftswissenschaftler wirklich diesen flapsigen Ausdruck gebraucht? Als Quasselbude – und als „Reichsaffenhaus“ – soll Kaiser Wilhelm II. den deutschen Reichstag bezeichnet haben. Seither wird das Wort vor allem von Gegnern der Demokratie verächtlich für das Parlament gebraucht. Joseph Goebbels allerdings sagte nicht Quasselbude, wie immer wieder falsch zitiert wird, sondern Quatschbude. Die Wörter quasseln und quatschen haben eine ganz ähnliche Bedeutung – aber recht unterschiedliche Herkunft: Das erste kommt aus dem Niederdeutschen und ist mit „twas“ (töricht), Dusel und Dunst verwandt, das zweite stammt aus dem Berliner Raum und ist eher lautmalerischen Ursprungs.

Klaus Schwab hat beide Wörter nicht verwendet, schon weil er die Rede auf Englisch gehalten hat. Er hat über das Forum vielmehr gesagt, es sei „a do-shop, not a talk-shop“. Das erste Wort ist eine neue Prägung, das zweite offenbar eine Variation von „talking shop“. Das ist zwar eine leicht verächtliche Bezeichnung für eine Gesprächsrunde und wird manchmal tatsächlich mit Quasselbude übersetzt, hat aber einen viel weniger scharfen Ton als diese. Und vor allem nicht deren Geschichte. Wer diese Übersetzung als Erster gewählt hat, war sich dieser Geschichte offenbar nicht bewusst. (tk)



