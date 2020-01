Karl Nehammer (hier beim Besuch der Polizeiinspektion Westbahnhof in der Vorwoche) möchte das Asylverfahren ändern.

Innenminister Karl Nehammer will Aufnahmestellen an der Grenze, in denen alle für das Asylverfahren wichtigen Institutionen gebündelt werden. Er hofft auf schnellere Klarheit, Landespolitiker aber sind verärgert. Die Richter warnen.

Wien. Der neue Innenminister, Karl Nehammer (ÖVP), will Härte in der Migrationspolitik demonstrieren. Doch inwieweit sind seine Pläne realisierbar? Und warum sorgen seine Ideen gerade jetzt für politische Aufregung? Ein Überblick.