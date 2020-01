Proteste wegen vergessener Hilfsgüter

(c) REUTERS (RICARDO ARDUENGO)

Demonstranten im US-Außengebiet fordern den Rücktritt der Gouverneurin, nachdem in einer Lagerhalle abgelaufene Hilfsgüter entdeckt worden sind. Tausende leben nach einer Erdbebenserie weiter in Notquartieren.

San Juan/Wien. Mit dem Video eines Bloggers hat alles begonnen: Der Mann filmte, wie er in der Stadt Ponce im Süden Puerto Ricos eine große Lagerhalle der Regierung betritt. Dort stapeln sich Paletten mit Wasser, Windeln und Babynahrung – Hilfsgüter, die nach dem verheerenden Hurrikan Maria im September 2017 offenbar vergessen worden sind. Danach sieht man, wie immer mehr Menschen in die Lagerhalle strömen und diese plündern. Die Babynahrung und das Wasser seien zwar abgelaufen, sagen wütende Puerto Ricaner, doch immer noch besser, als gar nichts zu haben. Sie fühlen sich im Stich gelassen und um die wichtigen Hilfsgüter betrogen.

Wenige Stunden später befand sich die Gouverneurin des karibischen US-Außengebiets, Wanda Vázquez, mitten in einer Regierungskrise. Am Dienstag gingen Hunderte Menschen auf die Straße und forderten, dass es Konsequenzen für die – wie sie es nennen – riesengroße Schlamperei gibt. Vázquez feuerte binnen 48 Stunden den Verantwortlichen für die Hilfsgüterverteilung sowie zwei Minister. Es sei „unverzeihlich“, dass Ressourcen nicht verteilt wurden, sagte die Gouverneurin. Der entlassene Chef der Notfallbehörde versuchte, sich zu rechtfertigen: Die Waren seien teils abgelaufen, und außerdem bestehe an genau diesen Gütern derzeit kein dringender Bedarf.

Notstand seit Erdbeben

Die Proteste in der Hauptstadt San Juan ebben aber nicht ab. Zu groß ist die Wut im Land, das in den vergangenen Jahren von zahlreichen Naturkatastrophen gebeutelt wurde, und sie richtet sich nun direkt gegen die Gouverneurin. Für diese Woche haben Aktivisten einen landesweiten Streik ausgerufen. Am Dienstag versammelten sich Demonstranten vor dem Sitz der Gouverneurin und forderten ihren Rücktritt. Vázquez ist seit nicht einmal sechs Monaten im Amt. Die 59-Jährige löste Ricardo Rosselló ab, der nach Massenprotesten im August 2019 zurücktreten musste.

Am 7. Jänner erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,4 die Karibikinsel – das heftigste Beben seit 102 Jahren. Seither kommt die Erde nicht zur Ruhe: Mehr als 1100 kleinere und größere Erdbeben bis zur Stärke fünf wurden aufgezeichnet. Tausende Menschen schlafen seit fast drei Wochen in Notquartieren, auf der Straße oder in Parks. Das größte Kraftwerk des Landes ist schwer beschädigt und muss länger außer Betrieb bleiben. Die Stimmung unter den Betroffenen ist aufgeladen, weil sie kaum Hilfe erreicht.

Bereits 2017, direkt nach Hurrikan Maria, war es zu ähnlichen Vorfällen gekommen: Hilfsgüter, die im US-Bundesstaat Florida gesammelt worden waren, verrotteten dort, weil sich Puerto Rico den Transport auf die Insel nicht leisten konnte. Puerto Rico ist stark verschuldet, Washington hat seinem Außengebiet strenge Sparmaßnahmen auferlegt. Das hat dazu geführt, dass Scharen an Puerto Ricanern ihre Heimat Richtung USA verlassen. (zoe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2020)