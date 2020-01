Warum ein Vaterschaftsurlaub die Japaner empört

(c) REUTERS (Issei Kato)

Der junge Umweltminister Shinjiro Koizumi hat angekündigt, für seinen Sohn zwei Wochen in Karenz gehen zu wollen. Ein unerhörtes Novum im konservativen Japan, wo Kindererziehung immer noch Frauensache ist.

Tokio. Die Ankündigung sorgte in der japanischen Politik für einen Paukenschlag: Umweltminister Shinjiro Koizumi, 38-jähriger Polit-Jungstar, wird sich für seinen ersten Sohn zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nehmen. Seitdem gibt es in den sozialen Netzwerken und unter den Abgeordneten heiße Kontroversen. Es sind zwar nur 14 Tage, die er auch noch auf drei Monate verteilt. Aber Koizumi ist der erste Minister und einer der wenigen Männer Japans, die diesen Mut aufbringen. Die Nachrichtenagentur Kyodo sprach jubelnd von einem „beispiellosen Schritt“.

Er habe lang nachgedacht, wie er Zeit für das am 16. Jänner geborene Baby finden und gleichzeitig seine Pflichten erfüllen könne, erklärte der Politiker. Mit Videokonferenzen und der Übertragung von Aufgaben wolle er als Volksvertreter und Vater ein Vorbild sein. Vor allem in Führungspositionen ist eine solche Idee ein Novum und passt nicht in das gängige Rollenbild. Der teilweise heftigen Kritik, er verletze die Pflichten eines Kabinettsmitglieds, entgegnet der stolze Papa, diese Sicht auf Japan sei einfach altmodisch.

Modern und unangepasst

Koizumi, der in Medien als künftiger Premier gehandelt wird, will Männer ermutigen, Gleiches zu wagen. Im konservativen Japan sind Kinder fast immer noch eine Angelegenheit der Frauen, die sich um die Erziehung kümmern und ihren Beruf aufgeben. Nur sechs Prozent der Väter trauen sich, Elternzeit zu nutzen. Topmanager und Politiker nehmen meist nicht einmal den regulären Urlaub.

Koizumi, der aus einer der ältesten und schillerndsten Politikerdynastien Japans stammt, ist anders. Modern, frech und trotz seiner Herkunft für japanische Verhältnisse unangepasst. Seine Ehefrau ist mit 42 Jahren älter als er und eine Halb-Französin. Er selbst ist der drittjüngste Minister einer japanischen Regierung. 2009 „erbte“ er den Wahlkreis seines charismatischen Vaters, Ex-Premier Junichiro Koizumi. Im September 2019 berief ihn Regierungschef Shinzō Abe in sein Kabinett.

Die Londoner „Times“ wählte Koizumi Anfang des Jahres in die Topliste der 20 Persönlichkeiten, die 2020 eine große Rolle spielen könnten. Er sei ein kluger politischer Akteur, der seine Position zwar durch eine nationalkonservative Regierung erreichte, dabei aber seine Ausstrahlung als liberaler Politiker nicht verloren habe.

Koizumi wuchs mit seinem älteren Bruder Kotaru, einem Schauspieler, bei seinem Vater auf und erhielt eine Eliteausbildung, unter anderem an der amerikanischen Columbia-Universität. 2006 ging er zur renommierten US-Denkfabrik CSIS, bevor er Sekretär seines Vaters wurde und sich politisch einen Namen machte. So war er unter anderem für den Wiederaufbau der 2011 von Erdbeben und Tsunami zerstörten Regionen im Osten Japans verantwortlich.

Als Umweltminister will er Menschen gegen Kohle und Atomkraft mobilisieren. Das allerdings steht im scharfen Widerspruch zu den Plänen der Abe-Regierung, die besonders seine Initiativen zur Verringerung fossiler Brennstoffe ausgebremst hat. Koizumi hofft, dass seine Niederlage zumindest das allgemeine Bewusstsein für ökologische Fragen schärft.

