Senat verwandelt sich in Causa Trump in einen Gerichtssaal

In der zweiten Parlamentskammer begann der Impeachment-Prozess. Die Parteien gerieten aneinander.

Wien/Washington. Für John Roberts war der erste Arbeitstag als Vorsitzender im Impeachment-Prozess im Senat recht komfortabel – zumindest was die Entfernung betraf. Der Chefrichter des Obersten Gerichtshofs musste auf dem Capitol Hill in Washington in seiner schwarzen Robe nur die First Street überqueren, die den Kongress von seinem Büro am Höchstgericht trennt. Im Senatsflügel im Kongress ist für ihn jetzt das Büro des Vorsitzenden reserviert. Es ist zwar standesgemäß dem Vizepräsidenten vorbehalten, doch Mike Pence ist wegen Befangenheit von seinen Pflichten befreit. So schreibt es die Verfassung aus dem Jahr 1787 vor.

Drinnen herrschte so etwas wie eine feierliche Atmosphäre, die die Ausnahmesituation des erst dritten Amtsenthebungsverfahrens in der US-Geschichte und die herausgehobene Position des Senats kennzeichnet. Vor dem Kongress gaben Demonstranten – wie stets bei derlei Anlässen – die Kulisse ab.

Der Senat verwandelte sich in einen Gerichtssaal. 21 Jahre nach dem letzten Amtsenthebungsverfahren, gegen Bill Clinton, das sein Lehrmeister William Rehnquist geleitet hatte, eröffnete Roberts am Dienstag die erste Sitzung, zu der die 100 Senatoren vollzählig erscheinen wollten. Auch jene Demokraten wie Elizabeth Warren, Bernie Sanders oder Amy Klobuchar, die 1000 Meilen entfernt in Iowa sonst ihre Kampagne für die ersten Vorwahlen geführt hätten, waren per Eid zur Anwesenheit verpflichtet und nahmen an ihren Holzpulten in der kleineren, aber elitären Parlamentskammer Platz. Warren versuchte sogar noch schnell, politisch zu punkten. Im Fall ihrer Wahl würde sie in Washington Tabula rasa machen, versprach die linksliberale Ex-Harvard-Professorin.

„Haltet uns nicht zum Narren“

Der große Abwesende war indes der Angeklagte selbst. Präsident Donald Trump hielt in Davos eine Rede, die indirekt auch als Botschaft an seine Gegner in Washington gerichtet war. Am Rande bezeichnete er das Impeachment als „schändlich“, als „Scherz“ und erneut als „Hexenjagd“. Ähnlich argumentierten seine Verteidiger, allen voran Mitch McConnell, republikanischer Mehrheitsführer im Senat, und Trumps Anwaltsteam. Die Demokraten um Fraktionschef Charles Schumer traten dagegen entschlossen und geschlossen auf den Plan. Schumer warnte: „Haltet uns nicht zum Narren.“

Die Fronten zum Auftakt waren klar: McConnell und die Republikaner sind bestrebt, das Verfahren nach dem Willen Trumps möglichst rasch durchzupeitschen – noch schneller als den Prozess gegen Bill Clinton 1999. Die Demokraten bemühen sich indessen, unter anderem den Ex-Sicherheitsberater John Bolton als Kronzeuge in den Zeugenstand zu rufen – was die Republikaner nach Kräften verhindern wollen.

Sollte es jedoch zu einer Zeugenaussage Boltons kommen, der die Schattenaußenpolitik des Trump-Anwalts Rudolph Giuliani in der Ukraine scharf kritisiert hatte, so wollten sie den Effekt begrenzen und sein Hearing in die späten Abendstunden verbannen. Um eine Anhörung des Hardliners Bolton zu ermöglichen, müssen allerdings erst vier republikanische Senatoren mit den Demokraten stimmen – was durchaus realistisch ist.

„Darth Vader“ im Visier

Im Ballyhoo, dem Schlagabtausch vor dem offiziellen Start, nahm die Opposition McConnell ins Visier, der den Ruf eines Drahtziehers genießt, dem aber auch das Image des „Darth Vader“, des Bösewichts aus „Star Wars“, anhängt. Nancy Pelosi, sein demokratischer Widerpart im Repräsentantenhaus, warf ihm eine Vertuschungsaktion vor. Adam Schiff, demokratischer „Chefankläger“ und im Ziviljob zuvor Staatsanwalt, beklagte einen Mangel an Fairness.

Zunächst ging es um Verfahrensregeln. Der Ablauf war festgelegt: Am Mittwoch waren zuerst die Demokraten und Schiff mit ihrem Plädoyer am Wort, am Freitag sollten dann die Republikaner mit ihrer Verteidigung an der Reihe sein. Es werden lange Arbeitstage für Roberts und die Senatoren, die sich bis über Mitternacht hinaus ziehen werden – Sonntage ausgenommen.

