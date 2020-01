UN-Gesandter Salamé lehnt Friedenstruppe für Libyen ab

EU berät Maßnahmen zur Überwachung von Waffenruhe und Embargo. Minister Schallenberg ist gegen EU-Marinemission „Sophia“.

Berlin/Brüssel. Nach der Libyen-Konferenz in Berlin wird nun in Europa darüber verhandelt, wie eine künftige Mission für das nordafrikanische Land aussehen könnte. In Berlin hatten sich am Sonntag 16 Staaten und Organisationen unter anderem darauf geeinigt, einen dauerhaften Waffenstillstand umzusetzen und die internationalen Anstrengungen zur Überwachung des seit 2011 bestehenden UN-Waffenembargos zu verstärken. Jetzt muss geklärt werden, wie beides erreicht werden kann. In Libyen kämpfen derzeit die Truppen des Generals Khalifa Haftar gegen die international anerkannte Regierung in Tripolis von Premier Fayez al-Sarraj und regierungstreue Milizen.