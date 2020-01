Zwietracht zum Holocaust-Gedenken

Eingang zum KZ Auschwitz II Birkenau, das am 27. Jänner 1945 von der Roten Armee befreit wurde. Dem 75-Jahr-Gedenken am Montag bleibt Russlands Präsident Putin fern.

Eine Großveranstaltung in Yad Vashem sorgte im Vorfeld für Wirbel zwischen Israel und Polen. Der größere Hintergrund ist der russisch-polnische Streit über die Zeitgeschichte.

Jerusalem/Wien. Im Vorfeld einer prominent besetzten Großveranstaltung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem morgen, Donnerstag, zum 75. Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau fliegen zwischen einigen der Hauptprotagonisten die Fetzen: Polen, auf dessen Territorium die Nazis das Vernichtungslager errichtet hatten, schickt seinen Präsidenten, Andrej Duda, gleich gar nicht nach Jerusalem, weil es sich durch Israels Präsidenten, Reuven Rivlin, brüskiert sieht; Israel sieht sich vor den Kopf gestoßen, weil Duda nicht kommt; die USA sind zutiefst unglücklich, weil sich zwei ihrer engsten Verbündeten in den Haaren liegen; und Russland ist in dem ganzen Wirbel der lachende Dritte.