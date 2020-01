Grippewelle steht in Wien unmittelbar bevor

Influenza. In der vergangenen Woche wurden 8000 Infektionen gemeldet, in der Woche davor waren es noch 6300. Dem Gesundheitsdienst der Stadt zufolge wirkt der heurige Impfstoff sehr gut und ist auch noch ausreichend vorrätig.

Wien. Wien steuert mit großen Schritten auf eine Grippewelle zu. Laut der am Dienstag vom Grippemeldedienst der Stadt veröffentlichten Zahlen wurden in der vergangenen Woche rund 8000 Neuerkrankungen (Hochrechnung aufgrund nachgewiesener Infektionen) gemeldet – das ist ein Anstieg um knapp 2000 Fälle im Vergleich zur Vorwoche, was allerdings immer unter dem Niveau der Vorjahre liegt.

Die Schwankungsbreite bei den genannten Daten liegt bei plus/minus 1000 Fällen. Üblicherweise wird ab 10.000 Neuerkrankungen pro Woche von einer sogenannten epidemischen Aktivität, also einer Grippewelle gesprochen. Kommt es dann zweimal hintereinander zu einem Rückgang an Infektionen, gilt sie als überwunden. Bisher überwiegen in Österreich die Viren A/H3N2 und A/H1N1, Letztere vermehrt in Wien und Umgebung. Alle bisher nachgewiesenen Influenzaviren entsprechen jedenfalls der Medizinischen Universität Wien zufolge den in den Dreifach- und Vierfach-Impfstoffen enthaltenen Stämmen.

Eine Impfung – sie wirkt rund eineinhalb bis zwei Wochen nach Verabreichung – wird im Übrigen immer noch empfohlen. Impfstoff ist noch reichlich vorhanden. Grundsätzlich ist die Impfmoral in Wien nicht sehr hoch, die Durchimpfungsrate liegt bei unter zehn Prozent.

Konkret haben sich bisher rund 21.000 Menschen – und damit in etwa so viele wie in den Vorjahren in diesem Zeitraum – bei den städtischen Anlaufstellen impfen lassen, die Impfungen beispielsweise bei Hausärzten sind hier aber nicht inkludiert. Daher appellierte am Montag auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: „Eine Grippe-Impfung hat jedenfalls noch Sinn – insbesondere um Kinder, ältere Personen, chronisch kranke Personen und Schwangere vor der Grippewelle zu schützen.“

Fieber, kein Schnupfen

Die Grippe wird durch Tröpfcheninfektion übertragen und bricht plötzlich aus. Die Symptome sind Schüttelfrost, hohes Fieber, Gliederschmerzen, Husten, extreme Abgeschlagenheit, aber kein Schnupfen. Zur Vorbeugung wird neben der Schutzimpfung geraten, sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen und mit den Fingern nicht in den Mund (etwa beim Umblättern) oder ins Auge zu fassen. Der grippale Infekt hingegen, der zumeist durch Rhinoviren, Adenoviren und das RSV (Respiratory-Syncytial-Virus) ausgelöst und ebenfalls durch Tröpfcheninfektion übertragen wird, beginnt schleichend und geht mit Schnupfen, Halsschmerzen und ein bisschen Fieber einher. Man kann zwar auch beides haben, zumeist hat man aber das eine oder andere.

Influenzaviren verursachen jedes Jahr österreichweit rund 1000 Todesfälle, darunter auch bei zuvor gesunden Kindern. Hier ist es laut neuem Imfplan ebenfalls notwendig, die Durchimpfungsrate deutlich zu erhöhen.

Europaweite Zunahme

Eine Zunahme der Grippevirus-Aktivität wird derzeit in ganz Europa beobachtet – vor allem in Norwegen, Schweden, Lettland, Großbritannien, Portugal, Spanien, Italien, Slowenien, Kroatien, Albanien, Griechenland. (kb)

