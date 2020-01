Wie ansteckend ist das neue Virus?

(c) REUTERS (PAVEL MIKHEYEV)

In China steigt die Zahl der Infizierten und Toten, in den USA wurde eine Infektion entdeckt, eine Ausbreitung auf Europa ist möglich. In Österreich ist man noch gelassen.

Wien. Seit Bekanntwerden der Übertragbarkeit des neuartigen Betacorona-Erregers von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion stellt sich nun eine zentrale Frage: Wie ansteckend ist das Virus? Wie hoch ist also die sogenannte Basisreproduktionszahl? Das ist jene Zahl an Personen, die im Schnitt von einem Infizierten angesteckt werden. Denn erst wenn diese Rate ermittelt wurde, können auch für Österreich konkrete Krisenpläne erstellt werden.