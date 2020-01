Eine Kriegserklärung an den Kunststoff

Umweltschutz in China

(c) imago/Jochen Tack (Jochen Tack)

Die riesige Volksrepublik produziert auch am meisten Abfall weltweit. Nun verbietet die Regierung in einer spektakulären Aktion Alltagsartikel aus Plastik wie Sackerln, Strohhalme, Besteck und Folien.

Peking. Die zweitgrößte Volkswirtschaft setzt einen spektakulären Meilenstein für eine plastikärmere Zukunft: Das Umweltministerium in Peking kündigte an, dass Supermärkte keine Plastiksäcke mehr ausgeben, Lokale keine Plastikstrohhalme und die omnipräsenten Essenzusteller kein Plastikbesteck mehr mitführen dürfen. Die Verbote sollen in allen großen Metropolen ab Ende dieses Jahres gelten. Kleineren Städten wird mehr Vorlaufzeit gegeben, sie haben bis 2025 Schonfrist.