Athen holt Krisenflüchtlinge zurück

(c) REUTERS (Alkis Konstantinidis)

Mit staatlichen Subventionen von 2000 Euro pro Job versucht die griechische Regierung, für gut ausgebildete Auswanderer eine Rückkehr in die Heimat attraktiv zu machen.

Athen/Wien. Griechenland ist traditionell ein Auswandererland. In den 1960er- und 1970er-Jahren wanderten eher schlecht ausgebildete Arbeitskräfte nach Mitteleuropa aus, um hier eine Existenz aufzubauen. Im Rahmen der Finanz- und Schuldenkrise ab 2009 zog es erneut viele Griechen in den Norden. Doch diesmal waren es vor allem, junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte. Laut einer Studie der griechischen Zentralbank sind allein zwischen 2008 und 2014 insgesamt 427.000 Griechen ausgewandert. Der überwiegende Teil der mittlerweile wohl über eine halbe Million Krisenflüchtlinge sind Fachkräfte und solche mit Studienabschluss – darunter allein 18.000 Ärzte.

Weil dieser Braindrain mittlerweile volkswirtschaftliche Folgen hat und die Gesundung der Wirtschaft hemmt, versucht die Regierung, mit Anreizen für eine Rückkehr der verlorenen Staatsbürger zu werben. Seit vergangenem Jahr läuft das Programm „Rebrain Greece“. Mit staatlichen Mitteln werden Jobs für Rückkehrer finanziert, die den Fachkräftemangel beheben und zu einem qualitativen Wirtschaftswachstum beitragen sollen. Der konservative Sozialminister, Giannis Vroutsis, hat die Idee der vorangegangenen Syriza-Regierung übernommen. Auswanderern wird ein Job mit einem Gehalt von 3000 Euro angeboten, der Staat übernimmt davon 2000 Euro monatlich im gesamten ersten Jahr der Anstellung. Arbeitgeber, die vom Programm profitieren wollen, müssen den heimkehrenden Griechen garantieren, dass sie diese mindestens ein weiteres Jahr unter gleichen Bedingungen beschäftigen. Voraussetzung für Teilnehmer ist ein Alter von 25 bis 40 Jahren, ein abgeschlossenes Studium und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Ausland.

Zwar ist die Arbeitslosigkeit mit aktuell 16,7 Prozent nach wie vor hoch (2013 lag sie bei 27,8 %), doch fehlt insbesondere im Technologiesektor geeignetes Personal. „Braindrain ist ein ernstes Problem für den griechischen Arbeitsmarkt“, sagt Guy Krief, CEO von Upstream, einem Unternehmen für Mobiltechnologie, in einem Interview für die Brüsseler Nachrichtenplattform „Politico“. Es gebe „eine ganze Generation mit Ambitionen, Träumen und einem Appetit auf Arbeit“, die dem Land abhandengekommen sei. Laut einer Umfrage des Dachverbands der Industrie (SEV) haben derzeit mehr als ein Drittel der Unternehmen Probleme, ausreichend qualifiziertes Personal zu finden. Es geht dabei nicht nur um Fachkräfte, sondern auch um Führungskräfte.

Zwar will die Regierung das einstweilen für lediglich 500 Jobs eingeleitete Programm ausweiten, doch steigt auch die Kritik an dieser Form subventionierter Jobs. Experten halten ein Gehalt von 3000 Euro für nicht wettbewerbsfähig. 3000 Euro brutto entsprechen in Griechenland etwa 2100 Euro netto. Insbesondere im Management, aber auch im Bereich von Fachkräften für Technologieunternehmen zahlen mitteleuropäische Unternehmen deutlich mehr. Andere argumentieren, dass sich auch die Arbeitsbedingungen und Perspektiven ändern müssten, um junge Akademiker im Land zu halten.

Wirtschaftsleistung exportiert

Volkswirtschaftlich ist die Abwanderung ein vielschichtiges Problem. Zum einen wird mit den Auswanderern ein Teil der Wirtschaftsleistung und der Steuerzahlungen exportiert. Laut Schätzungen der Organisation Endeavor Global, die das langfristige Wachstum von Standorten beurteilt, verliert Griechenland durch den Braindrain jährlich 12,9 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung und 9,1 Milliarden an Steuereinnahmen. Zum anderen gehen rund acht Milliarden Euro an staatlichen Kosten für Ausbildung verloren.

Da es vor allem junge Griechen sind, die ihr Land verlassen, verstärkt sich auch die Überalterung. Schon jetzt hat Griechenland im Vergleich zu seiner Wirtschaftskraft das teuerste Pensionssystem der EU. Ohne Rückwanderung schrumpft die Bevölkerung, und sie wird statistisch noch älter. Laut einer Untersuchung der Panteion-Universität Athen könnte der Anteil der über 65-Jährigen von aktuell 21 Prozent auf 33,3 Prozent im Jahr 2050 steigen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2020)