„Chapeau!“: Frankreich lobt Türkis-Grün

Französischer Botschafter hält neue Koalition für zukunftsweisend für die EU.

Wien/Paris. „Wie Österreich den politischen Wandel gemeistert hat – Chapeau!“ Mit diesen Worten outete sich François Saint-Paul, Frankreichs Botschafter in Österreich, als großer Bewunderer der heimischen Innenpolitik. „Ruhig, methodisch, verantwortungsvoll“ sei der Wechsel von Türkis-Blau zu Türkis-Grün im Anschluss an die Ibiza-Krise vonstatten gegangen, die Koalitionsverhandlungen seien diskret und kompetent abgelaufen, bis „grüner Rauch“ das Zustandekommen der ersten Bundesregierung mit Beteiligung der Ökopartei verkündet habe.

Das Interesse an Türkis-Grün hat auch innenpolitische Gründe: Ende März finden in Frankreich Kommunalwahlen statt – und die Grünen dürften in den Ballungsgebieten des Landes „überraschende Erfolge“ einfahren, erwartet Saint-Paul. Österreich fällt in dem Zusammenhang die Rolle eines „Laboratoriums“ zu: „Wir beobachten Sie mit großem Interesse“, bekannte der Diplomat.

Ende der Balkan-Blockade

In einem für Österreich besonders relevanten Bereich der Europapolitik – dem EU-Erweiterungsprozess am Westbalkan – schlug Botschafter Saint-Paul am Dienstag versöhnliche Töne an: Frankreichs Blockade der Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien dürfte in wenigen Wochen vorbei sein. Die Vorschläge zur Reform des Erweiterungsprozesses, die derzeit von der EU-Kommission ausgearbeitet werden, sollen beim EU-Gipfel im Februar vorliegen. Paris sei nicht per se gegen Erweiterung, sondern fordere eine neue Methodik. Wer Frankreich vorwerfe, ein Veto eingelegt zu haben, spiele jenen in die Hände, die Europa spalten wollen. (la)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2020)