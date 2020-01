Pamela Anderson heiratet überraschend zum fünften Mal in Malibu

(c) Getty Images (Pascal Le Segretain)

Der "Baywatch"-Star gab dem Filmproduzenten Jon Peters, mit dem sie schon vor mehr als 30 Jahren liiert war, das Ja-Wort.

Bei Pamela Anderson läuteten zum fünften Mal die Hochzeitsglocken. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, gab der 52-jährige "Baywatch"-Star dem Filmproduzenten Jon Peters, der zuletzt etwa "A Star Is Born" produzierte, in einer geheimen Zeremonie in Malibu Ja-Wort.

"Es gibt überall schöne Mädchen. Ich könnte es mir aussuchen, aber seit 35 Jahren will ich nur Pamela. Sie macht mich wild - auf eine gute Art und Weise. Sie inspiriert mich. Ich beschütze sie und behandle sie so, wie sie es verdient hat", so der frisch vermählte 74-jährige Bräutigam im Interview mit dem US-amerikanischen Portal.

Jon Peters wurde 2007 mit einem Stern am Walk of Fame geehrt. (c) Getty Images (Vince Bucci)

Schon vor über 30 Jahren gingen Anderson und Peters miteinander aus. Damals hatten sie sich Mitte der 80er-Jahre in der Playboy-Villa kennengelernt. Damals lebten die beiden auch eine Zeit lang zusammen, ehe Peters ihr einen Heiratsantrag machte, den Anderson ablehnte.

Für beide ist es die fünfte Ehe. Pamela Anderson war mit dem Rocker Tommy Lee verheiratet, mit dem sie zwei Söhne hat, außerdem mit Kid Rock und Rick Salamon (zwei Mal): Bis vor Kurzem war sie mit dem französischen Fußballstar Adil Rami liiert und wohnte in Marseille. Jon Peters war mit unter anderem Schauspielerin Lesley Ann Warren verheiratet und mit Barbara Streisand liiert.

