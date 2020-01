Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Lungenkrankheit breitet sich aus: In China steigt die Zahl der Infizierten und Toten, in den USA wurde eine Infektion entdeckt, eine Ausbreitung auf Europa ist möglich. In Österreich ist man noch gelassen. Mehr dazu [premium]

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat für Mittwoch eine Krisensitzung (19.00 Uhr) in Genf einberufen.

Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump: Der US-Senat verwandelt sich in der Causa Trump in einen Gerichtssaal. Die Parteien gerieten sofort aneinander. Mehr dazu

U-Ausschuss zu Casinos statt Ibiza: SPÖ und Neos bringen vorerst nicht alle vorgesehenen Ausschuss-Themen durch. Der Verfassungsgerichtshof soll per Schnellverfahren über den Untersuchungsgegenstand entscheiden. Mehr dazu

Saisonende für Dominik Paris: Der Südtiroler zog sich im Super-G-Training am Dienstag in Kirchberg einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Mehr dazu