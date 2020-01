Daimler-Gewinn im vergangenen Jahr halbiert

Autobauer Daimler hat im vergangenen Jahr abermals einen Gewinneinbruch erlitten.

Das operative Ergebnis habe nach vorläufigen Zahlen 5,6 Milliarden Euro betragen nach 11,1 Milliarden Euro im Jahr davor, teilte der Dax-Konzern Daimler am Mittwoch in einer Pflichtveröffentlichung mit. Darin seien noch keine zusätzlichen Aufwendungen durch den Diesel-Abgasskandal in Höhe von 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro bei Mercedes-Benz Cars und Vans enthalten. Der Autobauer hatte bereits wegen Rückstellungen für Diesel-Verfahren, hohen Investitionen in Elektromobilität und Produktionsproblemen mit einem deutlichen Gewinnrückgang gerechnet.

(Reuters)