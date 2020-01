Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Die Causa Casinos ist wieder einmal das Thema des Tages. Die Razzien bei Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-Finanzminister Hartwig Löger waren rechtskonform, urteilt das Oberlandesgericht Wien. Es gebe einen ausreichenden Anfangsverdacht gegen die früheren Regierungsmitglieder, so die Begründung. Ermittelt wird wegen möglichen Postenschachers bei den Casinos Austria. Mehr dazu

Auch die Weichen für einen entsprechenden U-Ausschuss im Parlament, den 24. der Zweiten Republik, sind heute von ÖVP und Grünen gestellt worden. Mehr dazu

Das Wichtigste im Überblick

Impeachment gegen Trump: Das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten hat begonnen. Mitch McConnell (von den Demokraten „Darth Vader“ genannt) ist als republikanischer Mehrheitsführer der Herr des Verfahrens und erweist sich schon am ersten Tag als Erfüllungsgehilfe Trumps. Mehr dazu [premium]

Van der Bellen zu Holocaust-Gedenken in Israel: Der Bundespräsident nimmt in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem am Gedenkakt zum Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz teil. Mehr dazu

Griechenlands erste Präsidentin: Das Parlament in Athen hat die 63-jährige Juristin Ekaterini Sakellarepolou zum Staatsoberhaupt gewählt. Mehr dazu

Anklage gegen Ex-ÖSV-Trainer und Ex-Langläufer: Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat in Zusammenhang mit der "Operation Aderlass" zwei weitere Anklagen erhoben. Mehr dazu

Tage der offenen Tür bei der U1: Nachdem sich zuletzt eine U-Bahn-Tür während der Fahrt geöffnet hatte, kam es nun zum nächsten Vorfall bei den Wiener Linien: Wegen einem zu langen Bremsweg öffnete eine Türe außerhalb der Station. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Darf ich einen Mensch retten, um fünf zu töten? Eine weltweite Umfrage zum berühmten Gedankenexperiment vom Zug und der umgestellten Weiche belegt: Andere Länder, andere Moral. Aber folgt daraus wirklich, dass eine universale Ethik unmöglich ist? Dieser Frage ist Karl Gaulhofer nachgegangen. Mehr dazu [premium]

Pippi Langstrumpfs Annika, 50 Jahre später: „Pippi Langstrumpf“ kommt in Wien als Musical auf die Bühne. Die Annika von einst, Maria Persson, sprach mit Christine Imlinger über Astrid Lindgren und wer Pippi heute wäre. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Kapitalismus als Schlüssel zur Klimarettung? Die großen Finanzkonzerne ergrünen – und könnten geben, was die nationale Politik nicht geben kann: eine globale Antwort auf das Klimaproblem. Mehr dazu [premium]