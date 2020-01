Die Bürgermeister von Lesbos, Chios und Samos fordern eine Entlastung der Inseln. Die Migranten sollten auf das Festland gebracht werden.

Tausende Menschen haben auf den griechischen Mittelmeer-Inseln Lesbos, Samos und Chios gegen die überfüllten Flüchtlingslager protestiert. Die Demonstranten forderten bei den Kundgebungen in den Häfen der Inseln am Mittwoch die sofortige Überstellung der Tausenden von Asylbewerbern in andere Landesteile. "Wir wollen unsere Inseln zurück, wir wollen unser Leben zurück", lautete der Slogan der Protestaktion. Bei den Kundgebungen waren zahlreiche griechische Fahnen zu sehen.

Zudem blieben die meisten Geschäfte geschlossen. Die Bürgermeister und Verbände fast aller Berufe dieser Inseln forderten mit diesem Streik die sofortige Entlastung. Die Regierung in Athen solle dafür sorgen, dass die Migranten, die aus der Türkei täglich übersetzen, nach ihrer Registrierung auf den Inseln zum Festland gebracht werden, erklärten Regionalpolitiker und Händlerverbände.

"Wir können diese Situation in unserer Kleinstadt nicht mehr ertragen. Wir haben auch Menschenrechte", sagte Giorgos Stantzos, der Bürgermeister von Vathy, der Hauptortschaft der Insel Samos am Mittwoch. In der Region sind zurzeit in und um ein Migrantenlager mehr als 7100 Menschen untergebracht.

42.000 Menschen in Registrierzentren

"Es ist ein Generalstreik", sagte der Regionalgouverneur der nördlichen Ägäis, Kostas Moutzouris, dem griechischen Fernsehsender Open. "Unsere Inseln können nicht mehr Lager verlorener Seelen leidtragender Menschen sein", fügte er hinzu.

Im November hatte die griechische Regierung Pläne zum Bau größerer Flüchtlingslager auf Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros angekündigt, wo insgesamt derzeit knapp 42.000 Migranten und Flüchtlinge leben und es immer wieder zu Gewaltausbrüchen kommt. Örtliche Behördenvertreter kritisierten die Pläne jedoch scharf. Sie sprachen sich für kleinere Einrichtungen aus, nachdem in den vergangenen Jahren bereits tausende Asylbewerber aufgenommen worden waren.

Griechenland war im vergangenen Jahr erneut das Hauptziel von Migranten und Flüchtlingen in Europa. Nach UN-Angaben kamen mehr als 55.000 von ihnen über den Seeweg und mehr als 14.000 über den Landweg über die Türkei. Die meisten Betroffenen fliehen vor Krieg oder Armut in Syrien, Südasien und der Sub-Sahara-Region Afrikas.

(APA/dpa)