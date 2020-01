Kochsalon: Blattlkrapfen mit Sauerkraut

Videoanleitung Krapfen einmal anders: Statt mit Marillenmarmelade gefüllt wie zu Fasching, serviert Dreihaubenkoch Andreas Döllerer den Blattlkrapfn nach Omas Originalrezept.

Zugegeben, unter einem Krapfen stellt man sich etwas Anderes vor. Aber nur, weil er in unserem Hirn mit Marillenmarmelade gefüllt und zu Fasching gegessen wird. Dreihaubenkoch Andreas Döllerer, federführend in der regionalen Alpinküche auf höchstem Niveau, zeigt uns Original Pinzgauer Blattlkrapfn nach einem Rezept seiner Großmutter. Aufgetuned mit einem Klacks Sauerrahm und Kaviar vom Grüll. Knusprig, salzig und so gut. So kann Heimat schmecken.

Zutaten für 6 Portionen:

Krapfen:

500 g glattes Mehl

250 ml Milch

80 g flüssige Butter

eine Prise Salz

1 Ei

Kraut:

1 kg Sauerkraut

150 g fein geschnittener Bauchspeck

100 g Speckschwarte

300 ml Rindsuppe

1 Zwiebel

4 Lorbeerblätter

3 Wacholderbeeren

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung Kraut:

Speck und fein geschnittenen Zwiebel in einem Topf langsam anrösten. Sauerkraut, Schwarte, Gewürze und Suppe beigeben. Abgedeckt ca. 10 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Vor dem Servieren die Schwarte und die Gewürze wieder entfernen.

Zubereitung Krapfen:

Die Milch aufkochen. Auf das Mehl gießen und mit den restlichen Zutaten rasch zu einem glatten Teig kneten. 30 Minuten rasten lassen.

Dann 3 mm dick ausrollen und in Dreiecke schneiden. In 180 Grad heißem Pflanzenöl beidseitig goldbraun backen. Die Krapfen sollten sich während des Backens aufblähen. Gut abtropfen lassen.

Finish:

Blattlkrapfen auf einem Teller anrichten. Das Sauerkraut darauf verteilen und eventuell mit einem Teelöffel Sauerrahm und etwas Kaviar servieren.

Zeit: 40 Minuten