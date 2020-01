Handgemachte Besen kehren besser

Die burgenländische Bürstenproduzentin Melanie Eckhardt steht angehenden Unternehmerinnen mit Rat und Tat zur Seite.

Bereits in der Steinzeit waren Bürsten bekannt: Bei Grabungen quer durch Europa wurden oft Pinsel mit Griff aus Tierknochen gefunden, in die die Haare unterschiedlicher Längen eingesetzt waren. Zimmerbesen, Zahnbürste, Rasierpinsel, Kleiderbürste: Spätestens im Mittelalter dann hatten Bürstenmacher ein breites Sortiment für jeden denkbaren Anwendungszweck.

Heute werden die Produkte meist industriell gefertigt – in der Regel in Billiglohnländern. Doch es gibt auch Ausnahmen: Ähnlich einem berühmten „kleinen gallischen Dorf“ wehrt sich die burgenländische Bürstenerzeugerin Melanie Eckhardt gegen die Übermacht der gesichts- und namenlosen Großkonzerne aus Asien und hat mit ihrem Geschäftsmodell, auf Handarbeit und Qualität aus Österreich zu setzen, durchschlagenden Erfolg.

„Mein Großvater hat das Unternehmen 1951 gegründet“, erzählt die Unternehmerin. „Vor 20 Jahren habe ich den Betrieb dann von meinem Vater – nunmehr in dritter Generation – übernommen. Es hat sich für mich nie die Frage gestellt, was ich einmal werden will: Mir ist das Unternehmerinnen-Gen quasi in die Wiege gelegt worden.“ Dass die Branche, in der sie aktiv ist, in entwickelten Ländern wenig beachtet ist, hat Eckhardt dabei nie gestört – im Gegenteil: „Besonders stolz macht mich, dass wir der einzige Bürstenmacherbetrieb im Burgenland sind“, sagt die Geschäftsführerin. „Unser kleiner Familienbetrieb überzeugt durch Qualität, Flexibilität und Ideenreichtum. Den Schritt in die Digitalisierung haben wir mit der Einführung eines Onlineshops gemacht, und mit dem Auftreten in den sozialen Medien können wir eine noch größere Zielgruppe erreichen. Unser Vorteil dabei ist: Wir liegen mit unseren Produkten im Trend der Zeit, denn gerade die Nachhaltigkeit, Regionalität und beste Qualität wird von unseren Kunden besonders geschätzt.“

Bürsten aus dem Internet

Tatsächlich erfreut sich der Webshop unter der Internetdomain www.buerstenerzeuger.at reger Nachfrage. Zu Recht: Handarbeit und traditionelle Materialien feiern in den vergangenen Jahren ein Comeback. Nicht nur das Plastiksackerl-Verbot zeigt den Zeitgeist: Auch bei Bürsten sind Plastikgriffe für umweltbewusst denkende Kunden „out“, naturbelassenes Buchenholz wieder „in“. Dazu kommt das Wissen, durch den Kauf eines Produkts made in Austria den ökologischen Fußabdruck nicht unnötig vergrößert zu haben. „Wir erzeugen echte Handwerkskunst und greifen auf jahrelang überliefertes Know-how zurück. Neben der traditionellen Bürsten- und Besenherstellung werden laufend neue Produkte in unser Sortiment aufgenommen, wie z. B. vegane Holzzahnbürsten“, so Eckhardt.

Die erfolgreiche Unternehmerin versucht, ihrer Community zu helfen und Frauen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen: „Oft wandern Frauen aus dem ländlichen Raum ab, da sie zu wenig berufliche Perspektiven finden. Es ist mir ein großes Anliegen, diesen Frauen Mut zur Selbstständigkeit zu machen, damit sie das Unternehmerinnentum als Chance wahrnehmen.“

Es erfordert jedoch besonderen Mut, abseits der bekannten Pfade zu wandeln und die eigene Zukunft aktiv in neue Bahnen zu lenken, weiß Eckhardt: „In meiner Funktion als Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW) sehe ich es als meine Aufgabe, Frauen, die Veränderung suchen, zu motivieren und zu unterstützen. Die Wirtschaftskammer Burgenland bietet hervorragende Unterstützung bei der Unternehmensgründung. Auch das gesamte und umfassende FiW-Netzwerk steht angehenden Unternehmerinnen gern mit Rat und Tat zur Seite.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2020)