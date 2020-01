Ajala Digital denkt global

Exportchampion unter 30?

Die Wiener Werbe- und Marketing-Expertin Pamela Wagner wurde bereits nach ihrer Anstellung bei Google vor rund fünf Jahren zur Gründerin und schaffte es mit 25 auf die „30 unter 30“-Liste des renommierten Wirtschaftsmagazins „Forbes“. Wagner zählt nicht ohne Grund zu den jungen Österreicherinnen, denen „Forbes“ große Taten zutraut: Ihre Geschäftsidee, Unternehmen dabei zu helfen, Google- und Facebook-Ads effizienter zu machen und den Return on Ad Spend zu vervielfachen, kommt weltweit sehr gut an. Denn die Wienerin weiß, wie die großen Plattformen ticken – und wie man Website-Besucher von interessierten Couch-Surfern zu zahlungswilligen und zufriedenen Kunden macht. Zu den Kunden ihres Beraters Ajala Digital zählen riesige Unternehmen aus aller Herren Länder: „Wir haben Kunden aus der ganzen Welt in 21 Zeitzonen und haben bereits Kampagnen in mehr als zehn Sprachen erstellt“, erzählt Wagner.

Rund um die Uhr im Einsatz

Die Unternehmerin, die ein global aufgestelltes, motiviertes und quer durch die Zeitzonen rund um die Uhr einsatzfähiges Team leitet, ist auch als Trainerin gefragt – sie hat schon in mehr als 20 Ländern Trainings für Tausende Teilnehmer abgehalten.

