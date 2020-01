Italien: Di Maio verlässt das Fünf-Sterne-Schiff

Luigi Di Maio gibt auf: Der 33-jährige Außenminister trat am Mittwoch, nach monatelanger, heftiger, interner Kritik, als Chef seiner Partei, der Fünf-Sterne-Bewegung, zurück.

Der Rücktritt des Außenministers, Luigi Di Maio, als Chef der Fünf-Sterne-Bewegung hat auch weitreichende Folgen für die Regierung: Eine Analyse.

Rom. Die italienischen Tageszeitungen verkündeten es bereits am Mittwochfrüh: Luigi Di Maio wolle von seinem Amt als Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung zurücktreten. Am Vormittag rief Di Maio die Minister der Bewegung zusammen, um sich mit ihnen zu besprechen. Danach schien alles klar. Schon länger war über einen Rückzug Di Maios vom Chefposten bei den Fünf Sternen spekuliert worden. Innerhalb der Bewegung stand der 33-Jährige in den vergangenen Monaten immer einsamer und isolierter da.