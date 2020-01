Brüssel will den Bürgern zuhören

15 Jahre nach Scheitern der EU-Verfassung wagt die Union eine Grundsatzdebatte. Doch der Prozess lässt Schlüsselfragen offen und riskiert, unerfüllbare Erwartungen zu wecken.

Brüssel. Heuer am 9. Mai jährt sich die Erklärung des französischen Außenministers Robert Schuman (quasi der Urtext der EU) zum 70. und das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal – und das ist nach Ansicht der Führungsriege in den EU-Institutionen ein guter Anlass, eine Konferenz über die Zukunft der EU auszurichten. Vermutlich im kroatischen Dubrovnik soll die Auftaktveranstaltung dieser Übung stattfinden, gab die Europäische Kommission am Mittwoch bekannt; das mag damit zusammenhängen, dass die hierfür zuständige Vizepräsidentin der Kommission, Dubravka Šuica, einst Bürgermeisterin der dalmatinischen Küstenperle war.