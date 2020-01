KZ Gunskirchen: Massengräber übersehen?

Das Mauthausen Komitee fordert Untersuchungen.

Linz. 40 Jahre nach der Exhumierung von 1127 Opfern des Konzentrationslagers Gunskirchen in einem Waldstück in Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) gibt es Zweifel, wie gründlich gesucht wurde. Das Mauthausen Komitee nimmt an, dass nicht alle menschlichen Überreste ausgegraben wurden. Auf der Liste des Schwarzen Kreuzes stünden 5175 Opfer, so die Historikerin Angelika Schlackl.

In Archiven sei Schlackl, die auch für die KZ-Gedenkstätte Mauthausen arbeitet, auf Hinweise gestoßen, wonach sich beim KZ Gunskirchen nicht fünf, sondern sieben Massengräber befunden haben sollen. Auch das Mauthausen Komitee geht davon aus, dass die Exhumierung vor 40 Jahren möglicherweise unvollständig war. Man erwarte sich vom Innenministerium entsprechende Schritte, etwa nochmals wissenschaftliche Untersuchungen. Vom Innenministerium hieß es, man sei an einer Aufklärung interessiert, werde die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse prüfen und entsprechende Schritte setzen.

20.000 waren inhaftiert

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs haben Nationalsozialisten an der Gemeindegrenze zwischen Gunskirchen und Edt bei Lambach ein Außenlager des KZ Mauthausen aufgebaut. Dort wurden an die 20.000 vor allem ungarische Juden notdürftig untergebracht, die massenhaft ums Leben kamen. Bis zu 200 Menschen sollen pro Tag gestorben sein. 1979 wurden in dem Waldstück aus Massengräbern 1127 Tote exhumiert und in der Gedenkstätte Mauthausen beigesetzt. Ein Gedenkstein erinnert heute an die Naziopfer. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2020)