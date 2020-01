Der frühere FPÖ-Obmann und Ex-Vizekanzler wird heute Abend beim Neujahrstreffen der "DAÖ" eine Rede halten. Ob er sein Polit-Comeback verkündet, ist offen. Mit Livestream ab 19 Uhr.

Es war der 1. Oktober 2019, als Heinz-Christan Strache in Wien seinen Rückzug aus der Politik verkündete. „Ich stelle mit dem heutigen Tag auch jegliche politische Aktivität ein und strebe auch kein Amt und keine politische Funktion mehr an“, sagte der ehemalige Bundesparteichef der FPÖ und Ex-Vizekanzler der Republik. Grund seiner Worte: Das „Ibiza-Video“, in dessen Folge die türkis-blaue Koalition im Bund zerbrochen war sowie „Spesenvorwürfe“. Seither wird spekuliert, ob Straches Rückzug tatsächlich ein endgültiger war - oder, ob er nicht doch bei der diesjährigen Landtagswahl in Wien ein Comeback versucht.

Für letzteres spricht, dass er heute, Donnerstag, Abend einen politischen Auftritt hinlegen wird. Konkret. Er wird beim Neujahrstreffen der von drei abtrünnigen Wiener FPÖ-Gemeinderäten gegründeten „Allianz für Österreich" (DAÖ) in den Wiener Sofiensälen eine Rede halten. Als „Gastredner“, wie es offiziell heißt.

Der Livestream vom DAÖ-Neujahrstreffen beginnt um 19 Uhr:

Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Vor Strache, von dem erwartet wird, dass er seine Ansprache eher länger als kürzer ausfallen wird, wird der Obmann der Allianz, Karl Baron, das Wort ergreifen. Für 19:45 Uhr ist dann Straches Rede vorgesehen. Ob er diese dafür nützen wird, seine Kandidatur für die DAÖ zu verkünden, ist unklar. Fest steht: Das Interesse war im Vorfeld groß. Rund 700 Anmeldungen hätte man bereits, gab die junge Partei bekannt. Zudem hätten etwa 50 Medienvertreter und zehn Fernsehteams ihr Kommen angekündigt.

(hell/APA)