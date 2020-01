(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Binnen fünf Jahren haben die Schulen um 6,3 Prozent zugelegt. Das ist deutlich über dem gesamten Schülerzuwachs.

Die Schülerzahlen in katholischen Privatschulen steigen: Wie die Schulstiftung der Erzdiözese Wien mitteilte, besuchen im laufenden Schuljahr 74.727 Schüler einen der 286 katholischen Schulstandorte in Österreich, um 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit 2014/15 verzeichneten die katholischen Schulen ein Plus von 6,3 Prozent.

Das ist ein deutlich höheres Wachstum als bei der Gesamtschülerzahl. Dieses beträgt österreichweit zwischen 2014/15 und 2018/19 (letzte verfügbare Daten) 0,5 Prozent.

6,7 Prozent aller Schüler

Mit rund 75.000 Kindern und Jugendlichen besuchen 6,7 Prozent der österreichischen Schüler eine katholische Privatschule. Den größten Anteil stellen katholische Privatschulen mit 4436 Schülern bzw. 33 Prozent bei den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik. Von den AHS-Schülern besuchen 13 Prozent (28.652) eine katholische Schule. Rückgänge bei den Schülerzahlen verzeichneten katholische Polytechnischen Schulen (minus 7,41 Prozent) sowie die AHS (minus 0,05 Prozent).

Insgesamt besuchen Schüler 27 unterschiedlicher Religionen eine katholische Privatschule. Mehr als drei Viertel (76,6 Prozent), gehören der römisch-katholischen Kirche an, gefolgt von Schülern ohne Bekenntnis (9 Prozent). 4,6 Prozent der Schüler sind evangelisch, 4,3 Prozent gehören der Islamischen Glaubensgemeinschaft an.

(APA)