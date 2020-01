Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

In der chinesischen Elf-Millionen-Stadt machte sich am Donnerstag Panik breit. Mitten in der Nacht hatte die Regierung angekündigt, den gesamten Nah- und Fernverkehr zu stoppen. In China sind bereits knapp 600 Menschen an der Lungenkrankheit erkrankt.

Die chinesischen Behörden befürchten eine beschleunigte Ausbreitung des Virus, da sich vor dem Neujahrsfest Hunderte Millionen Chinesen auf den Weg machen, um Verwandte und Freunde zu besuchen. Ausgerechnet Wuhan, der Ausgangspunkt der Krankheit, grenzt an neun Provinzen und ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Mehr dazu

Das Wichtigste des Tages

Adolf Holl ist tot: Österreich hat nicht nur einen seiner klügsten Köpfe, sondern auch einen seiner menschlichsten Gelehrten verloren, schreibt Harald Klauhs im Nachruf. Mehr dazu [premium]

Österreichs Fußball trauert um Alfred Körner: Mit Körner ist der bis dahin älteste lebende Rapid-Spieler nach kurzer Krankheit im 94. Lebensjahr verstorben. Damit ist nur noch ein Spieler vom WM-Team 1954 am Leben. Mehr dazu

SPD schließt Sarrazin wegen FPÖ-Auftritt aus: Der umstrittene deutsche Autor war im März 2019 bei einem Diskussionsabend der Freiheitlichen Akademie in Wien aufgetreten, um sein Buch „Feindliche Übernahme“ vorzustellen. Mehr dazu

„Sie verwandeln sich in verlorene Seelen“: Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, gibt Einblick in das Leben mit seiner Tochter. Ihren Rückzug von den Royals nennt er „beschämend“. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Was nach den Feuern bleibt: Die Buschbrände sind großteils gebändigt, doch im Internet breiten sich immer noch die abstrusesten Falschmeldungen aus, berichtet unsere Korrespondentin Barbara Barkhausen. Mehr dazu [premium]

Aufhören, wenn es am meisten Spaß macht: Nach 50 Jahren in der Mode beendet Jean Paul Gaultier, Enfant terrible der Pariser Couture, seine Karriere und lässt es zum Abschied mit einem Variété-Spektakel noch einmal so richtig krachen. Daniel Kalt berichtet. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Europäische Verkehrspolitik im Schlafwagen: Ohne echten Bahn-Binnenmarkt hat die Eisenbahn keine Chance, meint Josef Urschitz. Mehr dazu [premium]

„Nazi“ ist kein harmloses Schmähwort: Auch Linke können die Störaktionen gegen die Vorlesungen von Lothar Höbelt verurteilen, schreibt Thomas Kramar in seiner Glosse. Mehr dazu