Coronavirus wird zum Wirtschaftsrisiko

Ein Experte warnt, dass die Abriegelung chinesischer Großstädte zu spät kommen könnte. An den Börsen sorgt der Erreger zum schlimmsten Einbruch seit einem halben Jahr.

Peking. An Tagen wie diesen könnte das Alltagsempfinden der chinesischen Bevölkerung und die Realität der offiziellen Staatslinie nicht weiter auseinanderliegen: Selbst zehn Minuten nach Beginn der Abendnachrichten „Xinwen Lianbo“ im Staatsfernsehen hat der Sprecher im schwarzen Anzug und roter Krawatte noch immer kein Wort über den Virusausbruch verloren. Auf den sozialen Netzwerken hingegen erhalten Kurzvideos von besorgten Bürgern bis zu 1,5 Milliarden Klicks: etwa von heillos überfüllten Spitälern in Wuhan, wo verzweifelte Patienten abgewiesen werden müssen.



Zu berichten wäre viel: Seit Donnerstag geht es in der zentralchinesischen Stadt Wuhan weder rein noch raus. Die Regierung hat die elf Millionen Einwohner de facto unter Quarantäne gestellt. U-Bahnen fahren nicht mehr, Zuganbindungen wurden gekappt, der Flugverkehr ist lahmgelegt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, sollen auch die Autobahnverbindungen unterbrochen worden sein.