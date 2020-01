Grassers Trumpf: Richterin doch befangen?

Die Twitter-Aktivitäten des Ehemannes der Richterin werden den Buwog-Prozess bis nach Straßburg begleiten.

Wien. Mitte des Jahres sollen im Buwog-Prozess um Karl-Heinz Grasser und Co. die Urteile verkündet werden. Spricht das Gericht die Angeklagten schuldig, werden sich diese an den Obersten Gerichtshof (OGH) wenden. Per Nichtigkeitsbeschwerde. Schon jetzt zeichnet sich ab, welchen Grund Grasser ins Treffen führen wird, um eine Nichtigkeit des Prozesses – und damit eine Neuaustragung – zu erwirken: Es wird um Frage der Befangenheit der Richterin gehen.

Dieses Thema ist doch schon durch, möchte man meinen. Zur Erinnerung: Der Mann von Prozessleiterin Marion Hohenecker ist selbst Strafrichter. Er hatte vor Prozessbeginn auf Twitter abfällige Mitteilungen über Grasser publiziert. Grassers Anwälte Norbert Wess und Manfred Ainedter sagen, dass damit für Außenstehende der objektive Anschein entstanden sei, Richterin Hohenecker sei voreingenommen. Weil wohl die Ehepartner das Thema „Grasser“ zu Hause besprechen würden.

Die Richterin selbst hat beim Prozessstart im Dezember 2017 und ein zweites Mal im September 2019 entschieden, dass sie völlig unbefangen sei. Bemerkenswert: Laut Prozessordnung entscheidet der jeweils betroffene Richter (mit seinem Senat) über seine eigene mögliche Befangenheit.

Allerdings: Der OGH, hat in dieser Frage noch nie entschieden. Somit ist das Thema nicht abgehakt. Der OGH hätte aber bereits einschreiten können. Er muss nicht auf das Prozessende – und die einlangenden Nichtigkeitsbeschwerden warten; aber auf die Generalprokuratur, die höchste Staatsanwaltschaft der Republik.

Böhmdorfer preschte vor

Diese hätte den Höchstrichtern die Befangenheits-Frage schon vorlegen können. Tat sie aber nicht. Obgleich Anwalt Dieter Böhmdorfer (er war einst Justizminister – in jenem Kabinett, in dem der Finanzminister Karl-Heinz Grasser hieß) dies angeregt hatte.

„Tweets eines nahen Angehörigen sind noch nicht geeignet, Zweifel an der Unbefangenheit einer Richterin zu wecken“, teilte die Prokuratur lapidar mit. Und doch hat der OGH schon Tuchfühlung aufgenommen. Er ist in seiner Eigenschaft als Disziplinargericht aktiv geworden. Hoch aktiv. Nicht weniger als drei OGH-Entscheidungen liegen auf dem Tisch.

Ins Auge sticht das Erkenntnis, mit dem der einst twitternde Richter zu einer Disziplinar-Geldstrafe von einem Monatsgehalt verurteilt wurde: Der Mann der Buwog-Richterin habe durch bestimmte Tweets „ein Dienstvergehen begangen“. Sagt der OGH. Beispiel: 2017 twitterte der damalige Grün-Politiker Peter Pilz: „Warum haben in Deutschland politische Schnösel wie Grasser und Sebastian Kurz keine Chance? Andere Medienkultur?“ Twitter-Antwort des Richters: „Das wundert mich auch seit Hannes Androsch.“

Davor war das: Der Richter hatte den für ihn zuständigen OGH-Senatspräsidenten als befangen angesehen. Denn: Letzterer hege eine „jahrzehntelange Aversion“ gegen ihn. Diese Behauptung sei „substratlos“, konterte der OGH – und schuf damit einen weiteren Entscheid. Sogar ein drittes Mal mussten die Höchstrichter „ausrücken“. Sie entschieden: Die Veröffentlichung ihres eigenen Erkenntnisses zum Dienstvergehen des Richters habe dessen Datenschutz nicht verletzt.

Disziplinarsache endlich erledigt? Mitnichten. Richter Manfred Hohenecker, vertreten von Anwalt Rainer Rienmüller, bestätigte der „Presse“, dass er seinen Disziplinar-Schuldspruch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR, Straßburg) bekämpfe. Er habe bereits im November Beschwerde wegen Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren (Artikel 6 Menschenrechtskonvention) und wegen Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung (Art. 10 MRK) eingebracht.

Auch Grasser kämpft weiter. Nächste Woche trägt er im Prozess zwei neue Schriftsätze vor. Diese liegen der „Presse“ vor. Der Ex-Minister verweist auf die regen OGH-Aktivitäten. Und folgert: Es sei „nahezu denkunmöglich“, dass vor diesem Hintergrund „keinerlei Austausch“ zwischen dem Richter und seine Ehefrau stattfindet. Soll heißen: Das Twitter-Thema sei quasi Dauerthema. Dies wiederum lasse Außenstehende an der Unbefangenheit der Buwog-Richterin zweifeln.

Menschenrecht auf Fairness

Ist das so? Nun, falls Grasser im Buwog-Prozess (siehe Lexikon) schuldig gesprochen werden sollte, werden alle Augen auf den OGH gerichtet sein. Wenn dieser allfällige Schuldsprüche bestätigt, könnte der Ex-Minister (so wie derzeit der Mann der Richterin!) zum EGMR pilgern. Und die dortigen Hüter der Menschenrechte könnten – im für Grasser günstigen Fall – eine „Erneuerung“, sprich: ein Wiederholung des Buwog-Prozesses, anordnen. Sofern sie Grassers Menschenrecht auf ein faires Verfahren verletzt sehen sollten.

Voriges Jahr hat der EGMR eine Beschwerde behandelt, die frappant an den Buwog-Prozess erinnert. Im georgischen Fall „Rustavi“ äußerte sich die Ehefrau eines Richters auf Facebook abfällig über einen Rundfunksender. Die Eigentumsverhältnisse des Senders waren Thema der von ihrem Mann geleiteten Verhandlung. Der EGMR sah keine Befangenheit des Richters. Fügte aber an: Dass „Aktivitäten“ von „nahen Familienangehörigen“ unter Umständen die öffentliche Wahrnehmung richterlicher Unparteilichkeit beeinflussen könnten, sei nicht ausgeschlossen.

Es bleibt also spannend.