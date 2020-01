Master & Commander

Viele Menschen fragen sich: Wer ist eigentlich nun immer dieser Mann auf den Fotos mit den ÖVP-Politikern?

Im Pflegeheim hat man ihn gesehen, auf der Polizeistation und auch in der Backstube. Ein ÖVPler kann er nicht sein, denn er trägt fast immer schwarz und hat keine Krawatte um. Auch beim Durchscrollen durch die ÖVP-Bünde und -Länder ist er nicht aufgefallen.

Ein wenig erinnert er an diese Fußballfans, die sich früher bei wichtigen Spielen vor Beginn schnell zur Mannschaft dazustellten und dann auf einmal auf dem Mannschaftsfoto drauf waren. Auch damals rätselte die halbe Welt.

In den Medien wird der Mann oft als Werner Kogler (58) ausgewiesen. Googelt man den Namen, so erfährt man, dass ein gewisser Werner Kogler zuvor Chef einer NGO war. Gut informierten Kreisen zufolge könnte sich das nun geändert haben.

Er scheint jedenfalls wirklich interessiert an dem zu sein, was er da sieht und hört. Besonders angetan hatte ihm der Besuch der Bäckerei. Wenn man eine Lehre mache, hat er dort gehört, könne man danach Meister sein. Daher will er nun selbst in die Lehre gehen – bei der ÖVP, Abteilung Vertrieb und Verkauf, dienstzugeteilt im Vizekanzleramt. Und „Meister Kogler“ wird eines Tages dann tatsächlich nicht schlecht klingen. (oli)

