Erhöhte Wachsamkeit in Wien

Das Personal am Flughafen Wien achtet auf kranke Passagiere. Fieberkontrollen gibt es aber nicht – weil keine Flieger aus Wuhan landen.

Wien/Rom. Die Verbreitung des Coronavirus in China sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit am Flughafen Wien. Konkret wurde die Weisung an das Personal ausgegeben, verstärkt Augenmerk auf kranke Passagiere zu legen, wie Flughafen-Sprecher Peter Kleemann erklärt. Man sei aber nicht direkt betroffen, weil es keine Direktflüge in das betroffene Gebiet gebe. Personen aus China könnten nur über eine Zwischenstation von großen Flughäfen wie Frankfurt, Zürich, Doha nach Wien kommen, so Kleemann. Dazu ergänzt Oliver Gumhold vom Gesundheitsministerium: „Außerdem wurde Wuhan unseres Wissens nach hermetisch abgeriegelt.“ Alle Maßnahmen in Wien würden in enger Rücksprache mit der Weltgesundheitsorganisation WHO erfolgen.

Für den Fall der Fälle liegen beim Flughafen jedenfalls Einsatzpläne bereit, die sich bereits in der Vergangenheit bewährt haben: „Es gab ja schon andere Vorfälle“, meint Kleemann in Anspielung an die Lungenkrankheit SARS, die 2002 erstmals registriert worden war (SARS war ebenfalls ein Coronavirus); auch bei dem Ausbruch von Ebola waren die Krisenpläne im Einsatz (es gab einen Verdachtsfall).

Das Prozedere: Werden bei einem Passagier an Bord eines landenden Flugzeugs verdächtige Symptome registriert, kommen alle Passagiere des Jets zu einem eigenen Quarantänegate, wo sie medizinisch untersucht werden. Bei dem jetzigen Coronavirus hätte es aber noch keinen einzigen Verdachtsfall in Wien gegeben, so Kleemann.

Anders die Situation am Flughafen Rom. Dort wurden mehr als 200 Passagiere eines Direktflugs aus der chinesischen Stadt Wuhan auf das neue Coronavirus untersucht. Die 202 Reisenden seien direkt nach der Ankunft in einem extra eingerichteten Bereich kontrolliert worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens Fiumicino am Donnerstag. Bei niemandem seien Symptome des Virus festgestellt worden. Das italienische Gesundheitsministerium hatte Kontrollen mit Fieberscannern in einem „Sanitätskanal“ angekündigt. Denn es gibt (normalerweise) drei Direktflüge pro Woche von Wuhan nach Rom, das bei chinesischen Touristen sehr beliebt ist. (stu)

