Statue von Asterix-Schöpfer Goscinny in Paris enthüllt

42 Jahre nach seinem Tod erhält der Comic-Autor und Asterix-Schöpfer Rene Goscinny ein Denkmal. Es ist die erste Statue, die einem Comic-Autor gewidmet wurde.

"Beim Teutates!" würde Asterix wohl überrascht dazu sagen: Paris hat dem berühmten Comic-Autor und Asterix-Schöpfer Rene Goscinny ein Denkmal gesetzt. Mehr als 42 Jahre nach Goscinnys Tod wurde am Donnerstag eine lebensgroße Bronze-Statue in der französischen Hauptstadt in der Nähe seines früheren Wohnhauses enthüllt. Es ist das erste Denkmal in Paris, das einem Comic-Autor gewidmet ist.

Die Goscinny-Statue steht auf einem Sockel in Form eines Bücherregals, das einige seiner beliebtesten Werke enthält, darunter "Asterix der Gallier" und "Lucky Luke". Paris hat auch schon eine Straße nach Goscinny benannt, der 1977 im Alter von 51 Jahren an einer Gehirnblutung gestorben war.

Comics - sowohl für Erwachsene als auch für Kinder - haben in Frankreich und im benachbarten Belgien eine große Fangemeinde. Goscinny und sein Zeichner Albert Uderzo, der mittlerweile 92 Jahre alt ist, gelten als Stars des Genres. "Asterix" und "Lucky Luke" sind in ganz Europa nach wie vor Bestseller. Der neueste "Asterix"-Band, "Die Tochter von Vercingetorix", hat sich innerhalb von zwei Monaten allein in Frankreich mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft.

(APA/DPA)