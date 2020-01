Hotelchef in Zusammenhang mit Entführung festgenommen

Im Zentrum von Mexiko-Stadt wurden drei Gäste aus einem Hotel entführt. Der Geschäftsführer sowie auch eine Rezeptionistin wurden festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in die Entführung verwickelt zu sein.

Nach der Entführung von drei Gästen eines Hotels im Zentrum von Mexiko-Stadt sind der Geschäftsführer und eine Rezeptionistin festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, in die Entführung verwickelt gewesen zu sein. Die beiden mutmaßlichen Entführer waren auf der Flucht.

Die Männer waren am Mittwoch in das Hotelzimmer einer mexikanischen Familie eingedrungen und hatten eine Frau und deren zwei Töchter verschleppt, teilte die Sicherheitsbehörde der Stadtregierung mit. Kurz zuvor hatte demnach die Rezeptionistin den Gästen per Telefon angekündigt, dass eine Drogenkontrolle stattfinden würde. Die beiden Männer hatten sich laut der Sicherheitsbehörde als Mitglieder einer für ihre Gewalttätigkeit bekannten Drogenbande zu erkennen gegeben.

Der Familienvater, der im Zimmer zurückgeblieben war, erhielt den Angaben zufolge kurz darauf einen Videoanruf, in dem er zur Zahlung von 500.000 Pesos (21.949,08 Euro) für die Befreiung seiner Angehörigen aufgefordert wurde. Einige Stunden später hörte der Mann dann die Stimme seiner Frau. Er folgte der Stimme in ein anderes Zimmer und fand dort seine Familie sowie den Geschäftsführer des Hotels.

Wie ein Behördensprecher am Donnerstag bestätigte, befindet sich das Hotel wenige Schritte vom Hauptboulevard der mexikanischen Hauptstadt - Paseo de la Reforma - entfernt, in der Nähe mehrerer bekannter Museen.

(APA/DPA)