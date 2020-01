Die Gewerkschaften fürchten massive Einschnitte und haben erneut zu landesweiten Streiks und Protesten aufgerufen.

Der französische Ministerrat will heute, Freitag, unter Leitung von Staatspräsident Emmanuel Macron die umstrittene Pensionsreform in die Wege leiten. Macron will damit die mehr als 40 verschiedenen Pensionssysteme Frankreichs vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Pensionskassen abbauen.

Die Gewerkschaften fürchten massive Einschnitte und haben erneut zu landesweiten Streiks und Protesten aufgerufen. Unter anderem bei der Pariser U-Bahn werden massive Störungen erwartet. Auch Lehrer, Anwälte und Polizisten wollen sich den seit gut 50 Tagen anhaltenden Streiks anschließen. Der internationale Bahnverkehr soll aber anders als in den vergangenen sieben Wochen weitgehend reibungslos laufen.

Der französische Premierminister hat angesichts eines Aufrufs zu neuen Massenprotesten erneut für die umstrittene Pensionsreform geworben. Jeder habe ein Interesse an einem gerechteren und solideren System, sagte Edouard Philippe am Donnerstag in einem Interview der Tageszeitung "La Croix".

Er sei angesichts des Projektes optimistisch, da viel daran gearbeitet worden sei. "Und ich vertraue darauf, dass die parlamentarische Debatte den Text des Gesetzes weiter perfektioniert", sagte Philippe.

(APA)