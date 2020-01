Coco Gauff hat einmal mehr ihre Anwartschaft auf eine ganz große Tennis-Karriere untermauert.

Die noch 15-jährige US-Amerikanerin fertigte am Freitag in der dritten Runde der Australian Open Titelverteidigerin Naomi Osaka (JPN-3) nach 67 Minuten mit 6:3,6:4 ab. Sie revanchierte sich damit auch für eine glatte Niederlage bei den US Open im vergangenen Jahr.

