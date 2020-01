„Die Presse" begleitet die neuen Mandatare Corinna Scharzenberger (ÖVP), Max Lercher (SPÖ), Michael Schnedlitz (FPÖ), Sibylle Hamann (Grüne) und Fiona Fiedler (Neos) ein Jahr lang durch ihren Alltag im Nationalrat. Hier der dritte Teil.

Wiedersehen im Café Prückel. Was sich seit dem letzten Treffen geändert hat: Sibylle Hamann ist nun Bildungssprecherin und damit quasi das Gegenüber des ÖVP-Bildungsministers. Hamann erklärt, wie (auch indirekte) Macht das Leben verändert und warum Sie weder Kopftücher bei jungen Schülerinnen noch Verbote noch das Wort „Brennpunktschule“ mag.

Frau Hamann, da Sie seit kurzem offiziell Bildungssprecherin sind: Wo stehen Sie in der Causa Wiesinger? Auf Seiten des Ministeriums oder teilen Sie die Position der Ex-Ombudsfrau, die in ihrem neuen Buch mit dem Ministerium abgerechnet hat?

Ich habe keine Seite. Ich weiß ja nicht, was sich im Ministerium abgespielt hat. Ich habe Wiesingers Bücher gelesen. Unabhängig vom Tonfall, der mir schon beim ersten Buch nicht gefallen hat, weil er sehr generalisierend und sensationsheischend war, muss man sehr ernst nehmen, was sie da beschreibt. Nur will ich nicht dieses „Wer ist schuld“-Spiel betreiben. Mir ist völlig egal, wer an den Zuständen schuld ist. ÖVP, SPÖ, egal. Wir Grünen kommen von außen und wollen etwas verändern. Zum Beispiel mit dem 100-Schulen-Programm, das gut zum Befund von Wiesinger – zu den abgehängte Gruppen, den verdrängten Mädchen - passt. Darf ich das kurz näher erklären, denn das ist eine wirklich tolle Idee?

Da geht es um die Brennpunktschulen.

Das Wort mag ich nicht.

Warum?

An Brennpunkt gefällt mir das Wort Brennen nicht.

Aber es geht um Schulen wie die Rütli-Schule in Berlin, oder? Eine Schule, an die vorher niemand wollte, wird zur begehrten Vorzeige-Schule.

Genau. In Berlin heißt das Projekt „Turnaround“´, in London „London Challenge“. Da geht es um Schulen, wo Frustration herrscht und nichts weitergeht. Die Idee ist, dass diese eine Chance auf einen völligen Neustart bekommen. Dass sie – begleitet von der Bildungsdirektion- zuerst mit Schülern, Lehrenden und Eltern die Ursachen der Probleme analysieren und dann eine maßgeschneiderte Lösung finden. Da geht es nicht einfach nur um mehr Ressourcen, sondern auch um mehr Autonomie. Da kann man ganz Neues ausprobieren. Die Umsetzung soll wissenschaftlich evaluiert werden.

Aber es ist freiwillig, sprich: die Direktion muss wollen?

Vielleicht gibt es auch Schulen, wo das nur mit einer neuen, starken Führung geht. Zumindest ist das derzeit in Berlin so.

Wird die Direktion dann ausgetauscht?

Wir sind erst ganz am Anfang. Ich habe Fassmann gleich am ersten Tag nach seiner Angelobung ein Mail mit Betreff „Kaffee“ geschrieben und wir hatten auch bereits ein Treffen.

Steht das 100-Schulen-Projekt pars pro toto für einen neuen Kurs, nämlich bewusst Geld von den „schönen Schulen in guten Gegenden“ hin zu den sozial schwierigen umzuverteilen? Es gibt nicht unendlich viel Budget.

Die Grünen wollen grundsätzlich die flächendeckende Einführung eines Chancenindex. Aber die ÖVP hat sich dagegen massiv gewehrt. Denn das hätte wohl eine Umverteilung vom Land in die Großstädte bedeutet, weil es dort mehr Sprachförderbedarf und mehr soziale Probleme gibt.

Sie waren bei den Verhandlungen zur Ausweitung des Kopftuch-Verbots auf 14-jährige Schülerinnen eingebunden. Ich habe mir Ihren Kommentar aus dem Jahr 2018 im „Falter“ durchgelesen: Da plädieren Sie dafür, dass die Schule von sechs bis 14 Jahre eine kopftuchfreie Zone sein soll, „ein Leo“.. Gleichzeitig wollten Sie - wie auch die anderen Grünen –kein Verbot. Wie hätte diese „Kopftuch-Pause“ aber sonst funktionieren sollen?

Ich möchte, dass Mädchen einen geschützten Raum haben, wo sie Dinge ausprobieren können, die von ihrem Elternhaus her nicht vorgesehen sind. Dafür ist die Schule da. Ich freue mich über jedes Mädchen, das kein Kopftuch trägt. Unser Mittel der Wahl wäre alles gewesen, was man mit Reden, Überzeugen und Sozialarbeit schafft. Ich finde, das haben wir noch nicht ausgereizt. Wir machen viel zu wenig Elternarbeit an den Schulen.

Aber „ein Leo“ ist dadurch charakterisiert, dass es garantiert ist. Kann man das nur durch Reden gewährleisten? Ohne Verbot müssen die Mädchen ja erst recht wieder daheim diskutieren.

Man hätte den Freiraum auch ohne Verbot sicher vergrößern können. Man hätte auch muslimische Religionslehrer und Vereine stärker einbeziehen können.



Und was hätte man ohne Verbot gemacht, wenn sich Eltern weigern?

Strafen alleine reichen ja auch jetzt nicht. Auch ein Verbot wird einhergehen müssen mit Schulungen in interkultureller Kompetenz für die Lehrenden, mit Diversitäts-Plänen für die Schulen und Anti-Rassismus-Arbeit. Es ist wichtig, dass die Muslime nicht das Gefühl bekommen, dass man nur auf ihnen herumhackt.



Und wenn der Verfassungsgerichtshof das Verbot kippt…

… dann werden wir all die anderen Maßnahmen rund herum trotzdem probieren, damit die Mädchen gestärkt werden.



Verstehen Sie die Kritik, dass das Verbot nicht generell auf religiöse Symbole – z. B. auffällige um den Hals getragene Kreuze, Kippa etc. – abstellt, sondern nur auf das Kopftuch?

Ich verstehe die Argumentationslinie, aber mir geht es hauptsächlich um die Gleichberechtigung zwischen Burschen und Mädchen. Kopftuch bedeutet: dass man sich verstecken muss, dass man in anständig und unanständig eingeteilt wird,, dass es für Mädchen und Buben verschiedene Verhaltensregeln gibt. Die Religionsfrage ist eine andere. Für die fühle ich mich weniger zuständig. Wobei eines ist mir ganz wichtig und ich muss es immer wieder wiederholen: Wir reden viel zu viel über das Kopftuch. Das geht mir maßlos auf die Nerven, denn mit jedem Darüber-Reden machen wir es noch wichtiger, machen es zu einem noch größeren Symbol und erzeugen Trotz.



Aber Sie wissen: Es wird darüber geredet, weil ÖVP und Grüne ein Verbot paktiert haben.

Aber bitte gegen unseren Widerstand bis zum Letzten! Eben aus diesem Grund. Das ist der Hauptgrund, warum wir dieses Verbot nicht wollten!



Sie haben sich persönlich in der Flüchtlingshilfe engagiert, kennen in dem Bereich viele Leute. Ich stelle mir vor, dass Sie derzeit viele Debatten über das Regierungsprogramm führen und sich rechtfertigen müssen.

Klar. Und zu Recht. Ich kann den Schmerz auch nachempfinden, weil ich ihn ja selber fühle. Und natürlich sehe ich auch, dass es extrem viele Härtefälle gibt, z. B. wenn es um Rückschiebungen nach Afghanistan geht. Das ist für mich persönlich schwierig. Und wenn es Leute betreffen wird, die ich kenne, wird das noch ganz hart werden. Aber all die Leute wissen auch, was sich in diesem Politikfeld abspielen würde, wenn wir wieder eine ÖVP-FPÖ-Koalition gehabt hätten. Und ich setze schon darauf, dass wir es langfristig schaffen, im Migrationsdiskurs den Ton zum Besseren zu verändern.



Ich weiß, Sie haben keinen Vergleich, weil Sie zum ersten Mal im Nationalrat sind. Aber wie groß, denken Sie, ist der Unterschied, ob man Abgeordnete einer Oppositions- oder einer Regierungspartei ist?

Als ich noch damit gerechnet habe, dass wir in der Opposition sein würden, habe ich mir oft gedacht: Das ist womöglich gart nicht so anders als der Journalismus. Als Journalistin schreibe ich ja auch ständig: Dieses oder jenes sollte die Regierung besser machen. Wien in der parlamentarischen Opposition. Durch die Regierungsbeteiligung ändert sich das um 180 Grad. Ein Regierungsprogramm zu haben, in dem etwas steht, dass du dir ausgedacht hast - das ist ein Quantensprung. Und erst recht, wenn es dann sogar verwirklicht wird.



Wird man als Abgeordnete einer Regierungspartei auch anders wahrgenommen?

Ja. Spürbar. Dass man - wenn auch indirekt - Zugang zur Macht im Land hat, macht einen großen Unterschied. Viele Leute wollen mich jetzt treffen.