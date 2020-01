Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Wie kann man das Coronavirus eindämmen? Die Beantwortung dieser Frage scheint immer drängender zu werden. China schottet in einem Versuch 37 Millionen Menschen ab. Die Zahl der Todesfälle und Infektionen in der Volksrepublik steigt indes drastisch. Die WHO will dennoch keine „Notlage von internationaler Tragweite“ ausrufen. Mehr dazu

Das Wichtigste im Überblick

Juan Guaidó im Interview: Venezuelas Interimspräsident Juan Guaidó warnt vor einem Blutbad in seiner Heimat, bezeichnet „Diktator“ Maduro als „Verbrecher" und fordert Europa auf, den illegalen Goldhandel zu stoppen, mit dem sich das Regime dank türkischer Hilfe finanziere. Christian Ultsch hat ihn - gemeinsam mit der APA - interviewt. Mehr dazu [premium]

Uni Wien stoppt Lehramt für Psychologie: Es braucht in absehbarer Zeit - bis 2030 - keine neuen Lehrer für das Fach. Dafür plant die Uni ein Lehramt für Ethik. Mehr dazu

Wenn Shiffrin nicht im Slalom gewinnt, gewinnt sie in der Abfahrt: Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin besticht längst nicht mehr nur in technischen Disziplinen, sondern auch in der Abfahrt. Beim Speed-Event in Bansko fuhr sie allen auf und davon und nahm Revanche für ihre bitteren Niederlagen im Slalom. Mehr dazu

15-jährige Gauff besiegt Nummer drei der Welt: Bei den Australian Open sorgt die noch 15-jährige US-Amerikanerin Coco Gauff für eine Sensation. Sie besiegte in der dritten Runde Titelverteidigerin Naomi Osaka mit 6:3 und 6:4 und steht damit im Achtelfinale. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Warum Medikamente knapp sind: Medikamenten-Engpässe sind – nicht nur in Österreich – ein großes Problem. Das Gesundheitsministerium will es nun mittels einer Verordnung entschärfen. Doch Experten sehen das skeptisch. Mehr dazu [premium]

Museen - was Sie 2020 alles sehen müssen: Die neue Albertina Modern, Andy Warhol, Beethoven und die Frauen der Wiener Werkstätte: der ultimative Ausstellungsüberblick, erklärt Almuth Spiegler. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Wenn der Vergewaltiger sein Opfer heiraten darf: Eine geplante Reform der türkischen Regierungspartei bringt Frauenverbände zur Weißglut. Sexuelle Gewalt gegen Kinder und junge Frauen werde entkriminalisiert, befürchten Aktivisten, schreibt Duygu Özkan in ihrem Kommentar. Mehr dazu [premium]