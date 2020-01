Gewaltige Explosion in Houston

Schauplatz ist eine Fabrik am Stadtrand. Die Hintergründe sind noch unklar.

In der texanischen Metropole Houston, Texas, hat sich am Freitagmorgen (Ortszeit) in einem Gebäude eine gewaltige Explosion ereignet. Ersten Berichten zufolge gab es mehrere Verletzte, der Knall war in der ganzen Stadt zu hören, Feuer schlug aus den Fenstern.

Die näheren Umstände waren vorerst unklar, der Schauplatz befindet sich in der Gessner Road im Nordwesten der Stadt. Das betroffene Gebäude gehört demnach der Firma Watson Grinding and Manufacturing, das Unternehmen ist in der Bergbau- und Metallverabreitungsbranche tätig. Die Explosion geschah gegen halb fünf in der Früh.

Laut Meteorologen sei die Explosionswolke auf lokalen Wetterradars sichtbar gewesen und man habe sie noch in mehr als 30 Kilometern Entfernung gehört.

(Reuters)