Kanzler Kurz hat heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine Rede gehalten. Er sagt eine schwarz-grüne Koalition für Deutschland voraus und warnt vor alten kollektivistischen Ideen, die unter dem Banner des Klimaschutzes daherkämen. Unser Außenpolitik-Ressortleiter Christian Ultsch war vor Ort dabei. Mehr dazu [premium]

Italiens bürgerliche Zeitung „Corriere della Sera“ hat indes dem Bundeskanzler in seinem Freitag erscheinenden „7“-Wochenmagazin eine Cover-Story mit dem Titel „Sebastian Kurz, ein Konservativer in Grün“ gewidmet. Ein Fazit: Kurz sei flexibel und vage genug, um sich nie an definitive Positionen zu binden. Mehr dazu

Was Sie heute noch wissen sollten

Corona-Virus - Zweifel an offiziellen Opferzahlen: Ärzte in Wuhan meinen, die Angaben der chinesischen Behörden seien kräftig untertrieben, wollen aber keine Schätzungen abgeben. Mehr dazu

Casinos-Chefin klagt ZackZack von Peter Pilz: ZackZack unterstellte Bettina Glatz-Kremsner, ihren Job einer „türkisen Karriere aus Intrigen und Parteibuchwirtschaft“ zu verdanken. Jetzt wurde Klage wegen Kreditschädigung eingebracht. Mehr dazu [premium]

Der Strache-Auftritt und seine Folgen: Die FPÖ fühlt sich nach der Rede von Heinz-Christian Strache verhöhnt, die Band Opus prüft eine Klage - und das DAÖ rechnet damit, dass Strache seine Wien-Kandidatur am Aschermittwoch bekanntgeben wird. Mehr dazu

Sechs Tote nach Schüssen in Baden-Württemberg: Über die Hintergründe der Tat ist noch nicht viel bekannt, Täter und Opfer dürften aber in einem Beziehungsverhältnis gestanden haben. Mehr dazu

Federers hart umkämpfter Australian-Open-Sieg: Roger Federer rettete sich knapp ins Melbourne-Achtelfinal. Der Schweizer hat nun nach Wimbledon, wo er 2019 als erster Spieler überhaupt bei einem Major-Turnier den 100. Einzelsieg gefeiert hat, dieses Kunststück auch in Melbourne geschafft. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Ein ultra-blauer Ex-Minister packt seine Sachen: Der blaue Kurzzeit-Verkehrsminister Andreas Reichhardt wird als Sektionschef in das Landwirtschaftsministerium wechseln. Wenn das für ihn kein glücklicher Zufall ist, schreibt Hanna Kordik. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Meister in der Kunst der verführenden Rhetorik." Italiens bürgerliche Zeitung ''Corriere della Sera'' widmet dem Bundeskanzler eine Cover-Story.

Worüber heute diskutiert wird

Kein Schnee in Kitzbühel - und jeden freut es? Kitzbühel erlebt das perfekte Ski-Festival auf „technischem Schnee“. Und das Spektakel gefällt, schreibt Josef Ebner. Mehr dazu [premium]

Tipp für Abend und Wochenende

„Star Trek: Picard“: Zwei Jahrzehnte nach seinem letzten Auftritt als Captain der Enterprise ist Patrick Stewart wieder als Jean-Luc Picard zurück. Er ist Pensionist, desillusioniert und wütend. Da bittet eine junge Frau um seine Hilfe. Wolfgang Greber schreibt über die gelungene Rückkehr des zornigen alten Enterprise-Captains. Seit heute auf Amazon Prime. Mehr dazu

Album: Die toxische Kehrseite der Liebe ist das Spezialfach der US-Sängerin Halsey. Auch auf „Manic“ verwünscht sie verflossene Liebhaber. Mehr dazu

Buch: Tracy Chevalier, Autorin von "Das Mädchen mit dem Perlenohrring", erzählt in "Violet" vom Schicksal unverheirateter Frauen im England der 1930er Jahre. Doris Kraus hat das Buch gelesen. Mehr dazu

Kino: Darf ein Film über die NS-Zeit köstlich amüsieren? Ja, bewies schon Benignis „Das Leben ist schön“. Auch in der US-Tragikomödie „Jojo Rabbit“ gelingt die Gratwanderung – mit einer humoristisch entfesselten Scarlett Johansson. Mehr dazu

Weitere Streaming-Tipps: John Goodman spielt einen gar nicht heiligen Star-Prediger, Hugh Laurie einen Fake-Kapitän auf Weltraumkreuzfahrt – und Gwyneth Paltrow verbreitet dubiose Heilmethoden: So gut sind die neuen Serien

Bild des Tages

China will in der vom Corona-Virus betroffenen Region Wuhan binnen zehn Tagen ein Spital aus dem Boden stampfen, um Patienten behandeln zu können. (c) Reuters

