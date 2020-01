Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten

Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Roter Erdrutschsieg im Burgenland: Die SPÖ von Hans Peter Doskozil geht mit einem Rekordplus von 8,02 Prozentpunkten und 19 der 36 Mandate aus der burgenländischen Landtagswahl. In der Bundespartei wird das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Der ÖVP nützte der Sebastian-Kurz-Effekt dieses Mal nichts. Mehr dazu.

„Im Burgenland zieht Strache nicht mehr“, schreibt Iris Bonavida – im Gegenteil: Die FPÖ stürzte im östlichsten Bundesland ab - trotz Wahlempfehlung vom ehemaligen Parteichef. Oder gerade deswegen? Mehr dazu in der Morgenglosse.

ÖVP färbt Niederösterreich um: Im flächenmäßig größtem Bundesland baute die ÖVP bei den Gemeinderatswahlen ihre führende Position ausbauen und färbte mehrere SPÖ-regierte Bezirksstädte um - darunter einstige Hochburgen der Sozialdemokratie wie Wiener Neustadt oder Amstetten. Heute tagen die Gremien von Rot und Türkis/Schwarz. Mehr dazu.

Neuer Coronavirus-Verdacht in Wien: Gerade erst wurde Entwarnung gegeben: Eine chinesische Flugbegleiterin habe sich doch nicht mit dem Coronavirus infiziert. Nun gibt es einen neuerlichen Verdachtsfall: Wie der medizinische Direktor des Wiener Krankenstaltenverbundes (KAV), Michael Binder, in der ORF-TV-Sendung "Im Zentrum" sagte, wurde eine chinesische Staatsbürgerin im Spital aufgenommen. Sie war im Krisengebiet in China auf Urlaub. Heute soll geklärt werden, ob sie von der Lungenerkrankung betroffen ist. Fragen und Antworten. [premium]

Gedenken an Auschwitz-Befreiung: Zahlreiche Staats- und Regierungschefs gedenken heute im polnischen Auschwitz des 75. Jahrestages der Befreiung des ehemaligen NS-Vernichtungslagers. Vertreter aus rund 50 Staaten werden erwartet, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Israels Staatschef Reuven Rivlin. Die „Presse“ hat vorab mit einer Überlebenden gesprochen. Mehr dazu. [premium]

Thiem stürmt in erstes Melbourne-Viertelfinale: Der Niederösterreicher Dominic Thiem hat erstmals das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Er ließ dem Franzosen Gael Monfils in nur 110 Minuten keine Chance und stellte im Head-to-Head auf 6:0. Am Mittwoch trifft er nun entweder auf Rafael Nadal oder Nick Kyrgios. Mehr dazu.

Billie Eilish triumphiert bei Grammys: Die 18-jährige US-Popsängerin gewann bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles die Trophäen in allen vier Hauptkategorien: Sie wurde mit den Preisen für das beste Album ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), die beste Aufnahme, den besten Song (beides für "Bad Guy") und als beste Newcomerin des Jahres geehrt. Mehr dazu.

Der Liveticker zum Mitlesen: