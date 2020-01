Katholische Kirche Deutschlands will Missbrauchsakten öffnen

Laut "Spiegel" gibt es eine entsprechende Verständigung zwischen Beauftragten der Bischofskonferenz und der Bundesregierung.

Die katholische Kirche in Deutschland will einem Medienbericht zufolge ihre Akten zum sexuellen Missbrauch von Kindern für externe Experten öffnen. Wie das Magazin "Spiegel" am Freitag im Voraus aus seiner neuen Ausgabe berichtete, verständigten sich der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung und der Beauftragte der Bischofskonferenz auf eine entsprechende gemeinsame Erklärung.

Demnach müssen sich alle 27 deutschen katholischen Bischöfe zunächst schriftlich zu einer unabhängigen und transparenten Aufarbeitung verpflichten. Dann sollen in ihren Diözesen jeweils siebenköpfige Kommissionen, die überwiegend mit externen Experten und Betroffenen besetzt sind, Missbrauchsverdachtsfälle aufklären.

Außerdem sollten sie die Strukturen offenlegen, die derartige Übergriffe ermöglichten. Ein vorläufiger Abschlussbericht solle innerhalb von fünf Jahren vorliegen. Der Ständige Rat der katholischen Bischöfe solle diesen Fahrplan am Montag in Würzburg (Bayern) besprechen.

