Zwei Wahlen als Stimmungstest: Im Burgenland ist Landtagswahl, in Niederösterreich werden die Gemeinderäte neu gewählt. „Die Presse“ berichtet ab 14.30 Uhr live.

Ein großer Wahltag für ein kleines Bundesland. Kein Jahr nach dem Antreten Hans-Peter Doskozils (SPÖ) als Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl im Februar 2019 wählen die Burgenländer einen neuen Landtag. „Die Presse“ berichtet live ab 14.30 Uhr.

250.181 Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl stehen sechs Listen. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.45 Uhr, Wahlschluss ist um 16 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt wird es erste Hochrechnungen geben. Mit einem vorläufigen Ergebnis ist zwischen 20 und 21 Uhr zu rechnen.

Stimmungstest für Rot-Blau ...

Die Wahl ist ein Stimmungstest für die einzige rot-blaue Landesregierung Österreichs. Der erste Platz ist der SPÖ dabei wohl nicht zu nehmen. Bei der letzten Wahl, 2015, erhielt Niessl noch mit einem Minus von 6,34 Prozentpunkten und 41,92 Prozent den niedrigsten Zuspruch, seit die SPÖ 1964 zur dominierenden Kraft im Land wurde. Doskozil gilt als prononcierter rechter Roter, der immer wieder mit der Bundespartei auf Konfrontationskurs ging. Die FPÖ, Juniorpartnerin in der Landesregierung, erzielte bei der Landtagswahl 2015 einen Topwert von 15,04 Prozent. Sie muss diesmal - nach Ibiza-Skandal, Spesenaffäre und Casinos-Causa - wohl mit Verlusten rechnen.

Zweitstärkste Kraft ist im Burgenland die ÖVP mit aktuell 29 Prozent. Sie versprach im Vorfeld der Landtagswahl „Mehr Türkis“ für das östlichste österreichische Bundesland. Die Grünen landeten 2015 bei mäßigen 6,43 Prozent und können auf Zugewinne hoffen. Die Liste Burgenland unter Manfred Kölly und die Neos müssen um den Einzug in den Landtag, für den mindestens vier Prozent erforderlich sind, zittern.

... und für den Bund

Gleichzeitig wird am Sonntag auch in Niederösterreich gewählt - allerdings auf Gemeindeebene. Hier geht es vor allem um die Frage, ob die ÖVP ihre Vormachtstellung auch in den niederösterreichischen Kommunen halten kann. Ein Stimmungsbarometer für den Bund.

Liveticker

Daten werden geladen ...

(APA/Red.)