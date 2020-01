Der Weltmeister von 2003 setzte sich im Halbfinale gegen Vize-Weltmeister Norwegen mit 29:28 durch.

Kroatien hat am Freitag als erstes Team das Endspiel der Handball-EM erreicht. Der Weltmeister von 2003 setzte sich, getragen von seinem Star Domagoj Duvnjak, in Stockholm im Halbfinale gegen Vize-Weltmeister Norwegen mit 29:28 nach der 2. Verlängerung durch. Endspielgegner am Sonntag ist entweder Titelverteidiger Spanien oder Slowenien.

(APA)