Langlauf: Stadlober bei WM-Generalprobe in Oberstdorf Dritte

Radstädterin im Skiathlon nur von Norwegerinnen-Duo geschlagen

Langläuferin Teresa Stadlober hat nach den Rängen vier, fünf, sechs, sieben und acht im bisherigen Saisonverlauf am Samstag in Oberstdorf ihren ersten Weltcup-Podestplatz erreicht. Die Radstädterin musste sich im Skiathlon über je 7,5 km in der klassischen und der Skating-Technik nur Dominatorin Therese Johaug und im Sprint der Verfolgerinnen knapp Ingvild Flugstad Östberg geschlagen geben.

Der Schwedin Ebba Andersson gab Stadlober bei der Generalprobe für die nächstjährige WM in einer Dreier-Gruppe knapp das Nachsehen. Das ÖSV-Aushängeschild hatte sich im gesamten Rennverlauf in der ersten Gruppe hinter der einmal mehr alleine vorne weglaufenden Johaug gehalten. Auf der Schlussrunde mussten einige Konkurrentinnen abreißen lassen, Stadlober hielt jedoch im Kampf um Platz zwei mit Östberg und Andersson bis auf die Zielgerade dagegen.

"Ich bin überglücklich, dass es mit dem ersten Podestplatz in dieser Saison geklappt hat. Heute hat einfach alles gepasst, das Material war perfekt, die Strecke ist sehr anspruchsvoll, was mir sicherlich entgegen kommt, mit den schwierigen Anstiegen und die nicht ganz so schnellen Abfahrten", erklärte Stadlober, die ihren insgesamt dritten Weltcup-Podestplatz schaffte. In diesem Winter war sie im Dezember in Davos als Vierte über 10 km Skating am knappsten dran gewesen.

Zum Jahreswechsel bei der Tour de Ski hatte Stadlober als Gesamtsechste überzeugt. Nach einer Pause war sie zuletzt in Nove Mesto ins Weltcupgeschehen (19./14.) zurückgekehrt, um nun beim WM-Probelauf im Allgäu wieder in Hochform aufzutrumpfen. Ihren nächsten Auftritt absolviert sie übernächstes Wochenende in Falun.

Johaug, die nach einem weiteren Sololauf 15 Sekunden vor Stadlober und Co. gewann, feierte bereits ihren zwölften Saisonerfolg. Im Gesamtweltcup hat die Norwegerin mit 1.539 Punkten zur Saisonhalbzeit bereits über 500 Zähler Vorsprung auf ihre Landsfrau Heidi Weng, die am Samstag Siebente wurde. Stadlober (564) ist im Gesamtklassement Achte.