Matthias Mayer rast mit 142 km/h zum Streif-Sieg

Der Kärntner Matthias Mayer triumphiert bei der 80. Hahnenkamm-Abfahrt. Er gewinnt in 1:55,59 Minuten vor Beat Feuz und Vincent Kriechmayr, die ex aequo Zweite werden.

Kitzbühel. Bei den Heimrennen der österreichischen Ski-Herren in Kitzbühel ist die Erwartungshaltung immer eine ganz andere. "Wenn man in Österreich ein Rennen fährt, ist der Druck für mich einfach sehr hoch", gab Olympiasieger Matthias Mayer am Freitag nach dem Super-G noch zu. Er war Zweiter - und wollte mehr, vor allem bei der Abfahrt am Samstag. Mayer, zweimal mit Gold bei Olympia dekoriert, wollte auf der Streif nach seinem Super-G-Sieg 2017 auch im Abfahrtsklassiker triumphieren. Das tat er dann auch: mit 142 km/h wurde er „geblitzt“ und siegte in 1:55,59 Minuten vor dem Schweizer Beat Feuz und seinem Landsmann Vincent Kriechmayr (beide +0,22 Sek.)

"Die Leute erwarten sich ein Podest, sie erhoffen sich einen Sieg“, sagte Mayer. Der Kärntner, 29, erfüllte diesen Wunsch.

GEPA pictures

Es ist der erste Streif-Sieg eines ÖSV-Fahrers seit 2014 (Hannes Reichelt), zugleich der erste Abfahrtserfolg der Saison. Der Sieg ist mit 100.000 Euro dotiert.